Internacional

Mais de 20 túmulos judaicos vandalizados em cemitério de Barcelona

AFP
AFP
25/01/2026 16:19

Mais de 20 túmulos judaicos em um cemitério de Barcelona foram vandalizados no sábado, informou a comunidade judaica espanhola neste domingo (25). O incidente foi confirmado pela polícia e condenado pelas autoridades. 

"Estamos cientes desses acontecimentos e abrimos uma investigação", disse um porta-voz da polícia catalã à AFP, sem especificar o número exato de túmulos danificados na seção judaica do cemitério de Les Corts. 

A Federação das Comunidades Judaicas da Espanha (FCJE) condenou em um comunicado "o ato antissemita desprezível que consistiu na profanação e vandalismo de vários túmulos no cemitério judaico de Les Corts no sábado, 24 de janeiro". 

"Exigimos que as autoridades tomem a máxima firmeza contra o antissemitismo", acrescentou o comunicado. 

Uma porta-voz da FCJE confirmou que mais de 20 túmulos foram profanados, em um comunicado enviado à AFP. 

A FCJE associou esses eventos a um mapa que destacava locais e empresas em Barcelona ligados à comunidade judaica e israelense, criado por ativistas pró-palestinos e posteriormente removido da internet. 

"Com esses eventos, o nível de antissemitismo deu um salto alarmante, passando de palavras para ações, da incitação ao ataque direto", acrescentou a federação.

