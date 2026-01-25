Mais de 20 túmulos judaicos vandalizados em cemitério de Barcelona

Mais de 20 túmulos judaicos em um cemitério de Barcelona foram vandalizados no sábado, informou a comunidade judaica espanhola neste domingo (25). O incidente foi confirmado pela polícia e condenado pelas autoridades.

"Estamos cientes desses acontecimentos e abrimos uma investigação", disse um porta-voz da polícia catalã à AFP, sem especificar o número exato de túmulos danificados na seção judaica do cemitério de Les Corts.

A Federação das Comunidades Judaicas da Espanha (FCJE) condenou em um comunicado "o ato antissemita desprezível que consistiu na profanação e vandalismo de vários túmulos no cemitério judaico de Les Corts no sábado, 24 de janeiro".

"Exigimos que as autoridades tomem a máxima firmeza contra o antissemitismo", acrescentou o comunicado.

Uma porta-voz da FCJE confirmou que mais de 20 túmulos foram profanados, em um comunicado enviado à AFP.

A FCJE associou esses eventos a um mapa que destacava locais e empresas em Barcelona ligados à comunidade judaica e israelense, criado por ativistas pró-palestinos e posteriormente removido da internet.

"Com esses eventos, o nível de antissemitismo deu um salto alarmante, passando de palavras para ações, da incitação ao ataque direto", acrescentou a federação.

al/ahg/an/aa