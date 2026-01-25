Com golaço de Yamal, Barcelona vence Oviedo e retoma liderança do Espanhol
O Barcelona evitou qualquer surpresa e venceu com tranquilidade o Oviedo por 3 a 0 neste domingo (25), no Camp Nou, para retomar a liderança do Campeonato Espanhol, que estava provisoriamente nas mãos do Real Madrid.
Um golaço de voleio de Lamine Yamal, após cruzamento de Dani Olmo, fechou o placar segundo tempo (73').
Antes, Olmo fez o primeiro do Barça batendo firme de direita (52') e Raphinha havia ampliado ao roubar a bola no campo de ataque, invadir a área e encobrir o goleiro Aarón Escandell (57').
Com esta vitória sobre o lanterna do campeonato, o time catalão volta à ponta da tabela com um ponto de vantagem sobre o Real Madrid, que no sábado venceu o Villarreal por 2 a 0.
"Não jogamos o nosso melhor no primeiro tempo, mas tenho que dizer que esta equipe vem fazendo um trabalho fantástico nas últimas semanas e meses", declarou após a partida o técnico do Barcelona, Hansi Flick.
Com a missão cumprida nesta 21ª rodada do Espanhol, o Barça agora volta suas atenções para o jogo importante contra o Copenhagen na próxima quarta-feira, pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.
Os 'blaugrana' dependem apenas de si para conseguirem uma vaga no Top 8 e, com isso, evitar o playoff de acesso às oitavas de final.
- Atlético de Madrid sobe para 3º -
Mais cedo, o Atlético de Madrid venceu o Mallorca (16º) por 3 a 0 no estádio Metropolitano e subiu para a terceira colocação na tabela, com 44 pontos, ficando oito atrás do Barça e sete atrás do Real Madrid.
Sem muito esforço, o Atlético construiu a vitória com os gols de Alexander Sorloth (22'), David López (75' contra) e Thiago Almada (88').
Em casa, o time 'colchonero' continua invicto, com nove vitórias consecutivas no campeonato diante de seus torcedores.
"Não foi um 3 a 0 simples, eles são competitivos. Nós os controlamos muito bem e saímos com um bom resultado graças a uma boa atuação da equipe", declarou o técnico Diego Simeone na entrevista coletiva pós-jogo.
-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 23 de janeiro:
Levante - Elche 3 - 2
Sábado, 24 de janeiro:
Rayo Vallecano - Osasuna 1 - 3
Valencia - Espanyol 3 - 2
Sevilla - Athletic Bilbao 2 - 1
Villarreal - Real Madrid 0 - 2
Domingo, 25 de janeiro:
Atlético de Madrid - Mallorca 3 - 0
Barcelona - Real Oviedo 3 - 0
(14h30) Real Sociedad - Celta Vigo
(17h00) Alavés - Betis
Segunda-feira, 26 de janeiro:
(17h00) Girona - Getafe
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 52 21 17 1 3 57 22 35
2. Real Madrid 51 21 16 3 2 45 17 28
3. Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 38 17 21
4. Villarreal 41 20 13 2 5 37 21 16
5. Espanyol 34 21 10 4 7 25 25 0
6. Betis 32 20 8 8 4 33 25 8
7. Celta Vigo 32 20 8 8 4 28 20 8
8. Osasuna 25 21 7 4 10 24 25 -1
9. Elche 24 21 5 9 7 29 29 0
10. Real Sociedad 24 20 6 6 8 26 28 -2
11. Sevilla 24 21 7 3 11 28 33 -5
12. Athletic Bilbao 24 21 7 3 11 20 30 -10
13. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14
14. Valencia 23 21 5 8 8 22 33 -11
15. Rayo Vallecano 22 21 5 7 9 17 28 -11
16. Mallorca 21 21 5 6 10 24 33 -9
17. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11
18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9
19. Levante 17 20 4 5 11 24 34 -10
20. Real Oviedo 13 21 2 7 12 11 34 -23
