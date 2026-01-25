Assine
Internacional

Israel anuncia busca em cemitério de Gaza por restos mortais do último refém

AFP
AFP
Repórter
25/01/2026 15:43

As forças israelenses realizaram buscas em um cemitério no norte de Gaza, neste domingo (25), em busca dos restos mortais de Ran Gvili, o último refém mantido em território palestino após os ataques do Hamas em outubro de 2023, informou o gabinete do primeiro-ministro. 

"A operação acontece em um cemitério no norte de Gaza e envolve extensos esforços de busca, utilizando todos os recursos de inteligência disponíveis", disse o gabinete de Benjamin Netanyahu, acrescentando que os esforços continuarão "enquanto for necessário". 

Por sua vez, o movimento islamista Hamas confirmou as buscas e acrescentou que forneceu aos mediadores as informações que possuía sobre a localização onde "os restos mortais do refém" poderiam ser encontrados. 

Gvili era um oficial da unidade de elite da polícia israelense Yasam e tinha 24 anos no dia em que o Hamas lançou o ataque em território israelense que desencadeou a guerra em Gaza.

jd/smw/ahg/an/aa

