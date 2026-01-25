Assine
Aston Villa vence Newcastle e se mantém na disputa pelo título inglês

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/01/2026 14:11

Depois de somar apenas um ponto nos dois jogos anteriores, o Aston Villa se reencontrou com a vitória no Campeonato Inglês ao bater o Newcastle fora de casa por 2 a 0 neste domingo (25), para se consolidar na terceira posição e se manter na disputa pelo título.

Com 46 pontos, o Villa volta a se igualar ao Manchester City (2º), que no sábado venceu o lanterna Wolverhampton por 2 a 0.

Ambos se colocam provisoriamente a quatro pontos do líder Arsenal, que ainda neste domingo recebe o Manchester United (6º) no jogo mais aguardado desta 23ª rodada.

Em St James' Park, o Aston Villa resistiu bem à pressão do Newcastle, que no primeiro minuto já teve uma oportunidade claríssima com Sandro Tonali, que se livrou de três marcadores e só parou no goleiro Dibu Martínez.

Mas aos 19 minutos Emiliano Buendía abriu o placar para os visitantes com um chute certeiro da entrada da área.

O Newcastle teve mais chances de empatar, especialmente em uma cabeçada de Lewis Miley (43') e um cruzamento perfeito de Kieran Trippier que Harvey Barnes e Anthony Gordon quase conseguiram finalizar (55').

O Aston Villa deu uma aula de aplicação defensiva e selou a vitória nos minutos finais com outro belo chute, dessa vez de Ollie Watkins (88').

O Newcastle, que sentiu a ausência do lesionado Bruno Guimarães, fica na nona colocação antes de visitar o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, pela última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Em outro jogo de destaque já encerrado neste domingo, o Chelsea emendou sua terceira vitória consecutiva ao bater o Crystal Palace (15º) fora de casa por 3 a 1.

Graças aos gols dos brasileiros Estêvão (34') e João Pedro (50') e do argentino Enzo Fernández (64' de pênalti), os 'Blues' sobem para a quarta posição, a última dentro da zona de classificação da Champions, agora um ponto à frente do Liverpool (5º), que no sábado foi derrotado por 3 a 2 pelo Bournemouth (13º).

E na parte de baixo da tabela, o Nottingham Forest (17º) abriu cinco pontos da zona de rebaixamento com a vitória por 2 a 0 sobre o Brentford (8º).

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado, 24 de janeiro:

   West Ham - Sunderland                          3 - 1

   Burnley - Tottenham                            2 - 2

   Fulham - Brighton                              2 - 1

   Manchester City - Wolverhampton                2 - 0

   Bournemouth - Liverpool                        3 - 2

  

   Domingo, 25 de janeiro:

   Newcastle - Aston Villa                        0 - 2

   Brentford - Nottingham                         0 - 2

   Crystal Palace - Chelsea                       1 - 3

   (13h30) Arsenal - Manchester United                 

  

   Segunda-feira, 26 de janeiro:

   (17h00) Everton - Leeds                             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 50  22  15   5   2  40  14  26

    2. Manchester City         46  23  14   4   5  47  21  26

    3. Aston Villa             46  23  14   4   5  35  25  10

    4. Chelsea                 37  23  10   7   6  39  25  14

    5. Liverpool               36  23  10   6   7  35  32   3

    6. Manchester United       35  22   9   8   5  38  32   6

    7. Fulham                  34  23  10   4   9  32  32   0

    8. Brentford               33  23  10   3  10  35  32   3

    9. Newcastle               33  23   9   6   8  32  29   3

   10. Sunderland              33  23   8   9   6  24  26  -2

   11. Everton                 32  22   9   5   8  24  25  -1

   12. Brighton                30  23   7   9   7  33  31   2

   13. Bournemouth             30  23   7   9   7  38  43  -5

   14. Tottenham               28  23   7   7   9  33  31   2

   15. Crystal Palace          28  23   7   7   9  24  28  -4

   16. Leeds                   25  22   6   7   9  30  37  -7

   17. Nottingham              25  23   7   4  12  23  34 -11

   18. West Ham                20  23   5   5  13  27  45 -18

   19. Burnley                 15  23   3   6  14  25  44 -19

   20. Wolverhampton            8  23   1   5  17  15  43 -28

