Aston Villa vence Newcastle e se mantém na disputa pelo título inglês
Depois de somar apenas um ponto nos dois jogos anteriores, o Aston Villa se reencontrou com a vitória no Campeonato Inglês ao bater o Newcastle fora de casa por 2 a 0 neste domingo (25), para se consolidar na terceira posição e se manter na disputa pelo título.
Com 46 pontos, o Villa volta a se igualar ao Manchester City (2º), que no sábado venceu o lanterna Wolverhampton por 2 a 0.
Ambos se colocam provisoriamente a quatro pontos do líder Arsenal, que ainda neste domingo recebe o Manchester United (6º) no jogo mais aguardado desta 23ª rodada.
Em St James' Park, o Aston Villa resistiu bem à pressão do Newcastle, que no primeiro minuto já teve uma oportunidade claríssima com Sandro Tonali, que se livrou de três marcadores e só parou no goleiro Dibu Martínez.
Mas aos 19 minutos Emiliano Buendía abriu o placar para os visitantes com um chute certeiro da entrada da área.
O Newcastle teve mais chances de empatar, especialmente em uma cabeçada de Lewis Miley (43') e um cruzamento perfeito de Kieran Trippier que Harvey Barnes e Anthony Gordon quase conseguiram finalizar (55').
O Aston Villa deu uma aula de aplicação defensiva e selou a vitória nos minutos finais com outro belo chute, dessa vez de Ollie Watkins (88').
O Newcastle, que sentiu a ausência do lesionado Bruno Guimarães, fica na nona colocação antes de visitar o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, pela última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.
Em outro jogo de destaque já encerrado neste domingo, o Chelsea emendou sua terceira vitória consecutiva ao bater o Crystal Palace (15º) fora de casa por 3 a 1.
Graças aos gols dos brasileiros Estêvão (34') e João Pedro (50') e do argentino Enzo Fernández (64' de pênalti), os 'Blues' sobem para a quarta posição, a última dentro da zona de classificação da Champions, agora um ponto à frente do Liverpool (5º), que no sábado foi derrotado por 3 a 2 pelo Bournemouth (13º).
E na parte de baixo da tabela, o Nottingham Forest (17º) abriu cinco pontos da zona de rebaixamento com a vitória por 2 a 0 sobre o Brentford (8º).
-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
Sábado, 24 de janeiro:
West Ham - Sunderland 3 - 1
Burnley - Tottenham 2 - 2
Fulham - Brighton 2 - 1
Manchester City - Wolverhampton 2 - 0
Bournemouth - Liverpool 3 - 2
Domingo, 25 de janeiro:
Newcastle - Aston Villa 0 - 2
Brentford - Nottingham 0 - 2
Crystal Palace - Chelsea 1 - 3
(13h30) Arsenal - Manchester United
Segunda-feira, 26 de janeiro:
(17h00) Everton - Leeds
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 50 22 15 5 2 40 14 26
2. Manchester City 46 23 14 4 5 47 21 26
3. Aston Villa 46 23 14 4 5 35 25 10
4. Chelsea 37 23 10 7 6 39 25 14
5. Liverpool 36 23 10 6 7 35 32 3
6. Manchester United 35 22 9 8 5 38 32 6
7. Fulham 34 23 10 4 9 32 32 0
8. Brentford 33 23 10 3 10 35 32 3
9. Newcastle 33 23 9 6 8 32 29 3
10. Sunderland 33 23 8 9 6 24 26 -2
11. Everton 32 22 9 5 8 24 25 -1
12. Brighton 30 23 7 9 7 33 31 2
13. Bournemouth 30 23 7 9 7 38 43 -5
14. Tottenham 28 23 7 7 9 33 31 2
15. Crystal Palace 28 23 7 7 9 24 28 -4
16. Leeds 25 22 6 7 9 30 37 -7
17. Nottingham 25 23 7 4 12 23 34 -11
18. West Ham 20 23 5 5 13 27 45 -18
19. Burnley 15 23 3 6 14 25 44 -19
20. Wolverhampton 8 23 1 5 17 15 43 -28
