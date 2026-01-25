Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército israelense investiga soldado suspeito de extorquir família palestina

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/01/2026 12:35

compartilhe

SIGA

O exército israelense abriu uma investigação contra um soldado suspeito de ter forjado o sequestro de um palestino detido para exigir um resgate de sua família, informou o exército à AFP neste domingo (25). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o The Times of Israel, o homem estava detido em um centro de detenção quando um policial militar o fotografou e enviou a imagem para sua família, alegando falsamente que ele havia sido sequestrado. 

O soldado exigiu uma transferência de dinheiro da família em troca de sua libertação, informou a rádio israelense. 

Em contato com a AFP, o exército confirmou a abertura de uma investigação, mas se recusou a fornecer mais detalhes enquanto o processo estiver em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jd/hme/mdh/mb/aa

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos prisioneiros sequestro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay