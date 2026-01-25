Alcaraz e Sabalenka vão às quartas do Aberto da Austrália; Medvedev é eliminado

O espanhol Carlos Alcaraz e a bielorrussa Aryna Sabalenka, líderes dos circuitos masculino e feminino, se classificaram neste domingo (25) para as quartas de final do Aberto da Austrália, enquanto o russo Daniil Medvedev (N.12) deu adeus ao torneio sendo eliminado pelo americano Learner Tien (N.29).

Tien, de 20 anos, é o jogador mais jovem a alcançar as quartas de final em Melbourne desde o australiano Nick Kyrgios em 2015. Seu próximo adversário será o atual vice-campeão, o alemão Alexander Zverev (N.3), que passou pelo argentino Francisco Cerúndolo (N.21).

E o sérvio Novak Djkovic selou sua vaga nas quartas sem jogar, beneficiado pela desistência por lesão do tcheco Jakub Mensik (N.17).

- Alcaraz iguala melhor campanha em Melbourne -

Em seu primeiro grande teste no torneio, Carlos Alcaraz bateu o americano Tommy Paul (N.20) em três sets, com parciais de 7-6 (8/6), 6-4 e 7-5 em duas horas e 44 minutos de partida na Rod Laver Arena.

O espanhol voltou a alcançar sua melhor campanha em Melbourne, repetindo as quartas de final de 2024 e 2025, sem perder um único set até aqui.

"Em geral foi um tênis de nível muito alto dos dois lados. Estou muito feliz por ter vencido em sets seguidos", declarou o número 1 do mundo.

Seu adversário por uma vaga nas semifinais será o australiano Alex De Minaur (N.6), que eliminou o cazaque Alexander Bublik (N.10).

Último jogador local vivo na disputa, De Minaur venceu por 3 sets a 0 (6-4, 6-1 e 6-1) para chegar pela segunda vez consecutiva às quartas de final do Aberto da Austrália.

Por sua vez, Daniil Medvedev voltou a cair diante de Learner Tien um ano depois de o jovem americano tê-lo eliminado na segunda rodada.

Por outro lado, o russo de 29 anos deixa a Austrália com o seu melhor resultado em um Grand Slam desde as quartas de final do US Open em 2024.

"É uma loucura... Estou muito feliz", declarou Tien após a vitória por 3 sets a 0 (6-4, 6-0 e 6-3).

Na próxima terça-feira, ele terá um desafio para avançar às semifinais contra Alexander Zverev, que não teve dificuldades para bater Francisco Cerúndolo em três sets (6-2, 6-4 e 6-4).

- Sabalenka se impõe contra Mboko -

Na chave feminina, a promissora canadense Victoria Mboko (número 16 do mundo aos 19 anos) não foi páreo para a rainha do circuito, a bielorrussa Aryna Sabalenka.

Sabalenka selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 7-6 (7/1), em uma hora e 26 minutos de partida na Rod Laver Arena.

Após desperdiçar dois break points no primeiro game da partida, Mboko sucumbiu ao poder da bielorrussa.

Mas, perdendo por 4-1 no segundo set, ela conseguiu pelo menos forçar um tie-break depois de salvar três match points quando o placar marcava 5-4.

No desempate, porém, Sabalenka abriu uma vantagem de 6-0 e fechou a partida em seu quinto match point.

A número 1 do mundo vai enfrentar na próxima terça-feira a jogadora mais jovem que ainda está na disputa em Melbourne, a americana Iva Jovic (N.27), que derrotou a cazaque Yulia Putintseva (N.94), algoz da brasileira Bia Haddad na primeira rodada.

Jovic, de 18 anos, está sendo uma das revelações do torneio, classificada pela primeira vez a uma fase de quartas de final de Grand Slam depois de eliminar a italiana Jasmine Paolini, número 8 do mundo.

Campeã do US Open em 2023 e de Roland Garros em 2025, a também americana Coco Gauff (N.3) teve que lutar para superar a tcheca Karolina Muchova (N.19) em três sets, com parciais de 6-1, 3-6 e 6-3.

"Ela elevou seu nível de jogo a partir do segundo set", declarou Gauff após sua segunda vitória consecutiva perdendo um set.

Sua próxima adversária será a ucraniana Elina Svitolina (N.12), que eliminou a russa Mirra Andreeva (N.7) no último jogo do dia.

Ainda invicta em 2026, Svitolina somou neste domingo sua nona vitória consecutiva e segue em alta após conquistar o WTA 250 de Auckland no início de janeiro.

ig-dga/cpb/iga/mb/cb