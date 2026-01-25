Assine
Enviados dos EUA pressionam Netanyahu a reabrir passagem de Rafah para Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/01/2026 11:23

Os enviados americanos Jared Kushner e Steve Witkoff instaram o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a reabrir a passagem fronteiriça de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, durante conversas em Jerusalém, informaram meios de comunicação israelenses neste domingo (25). 

Ali Shaath, recém-nomeado administrador de Gaza no âmbito do plano do presidente americano Donald Trump para pôr fim à guerra definitivamente, declarou na quinta-feira que Rafah seria reaberta “em ambas as direções” na próxima semana. 

A reabertura de Rafah, um ponto de entrada crucial para a ajuda humanitária a Gaza, está prevista no âmbito do acordo de cessar-fogo vigente desde 10 de outubro. No entanto, permanece fechada. 

O site de notícias israelense Ynet, citando um funcionário israelense sob anonimato, informou que Witkoff pressionou Netanyahu durante a reunião de sábado para reabrir Rafah sem esperar que o Hamas devolvesse o corpo de Ran Gvili, o último refém israelense mantido em Gaza. 

Segundo o funcionário, Witkoff também levantou a possibilidade de a Turquia desempenhar um papel no futuro de Gaza. 

“Witkoff tem pressionado para que nosso maior rival, a Turquia, chegue à nossa fronteira (...), o que constituiria uma verdadeira ameaça à nossa segurança”, declarou o funcionário, segundo o Ynet. 

Esse funcionário também acusou Witkoff de ter “se tornado um lobista dos interesses do Catar”, segundo a mesma fonte. 

Questionada sobre essas informações, a porta-voz de Netanyahu, Shosh Bedrosian, disse que as verificaria. 

Netanyahu tem rejeitado reiteradamente qualquer envolvimento turco na situação do pós-guerra em Gaza, apesar do convite de Donald Trump ao presidente Recep Tayyip Erdogan para se unir ao seu “Conselho de Paz”.

