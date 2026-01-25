Dezenas de detidos após invasão de penitenciária em Londres

Oitenta e seis pessoas foram detidas por alegada invasão depois que um grupo de manifestantes entrou no recinto de uma penitenciária de Londres em apoio a um preso em greve de fome, informou a polícia britânica neste domingo(25).

O grupo “protestava em apoio a um prisioneiro da Palestine Action em greve de fome” no sábado e recusou-se a deixar o recinto da prisão quando foi ordenado, escreveu a Polícia Metropolitana de Londres no X.

“Impediram a entrada e saída de pessoal penitenciário, ameaçaram os agentes e alguns conseguiram entrar na área reservada ao pessoal de um edifício da prisão”, detalhou a polícia. “Todas as pessoas envolvidas” foram detidas, acrescentou.

Um porta-voz do Ministério da Justiça classificou o incidente como “profundamente preocupante”.

A invasão ocorreu na prisão HMP Wormwood Scrubs, no oeste da capital britânica, onde Muhammad Umer Jalid permanece detido e está em greve de fome há mais de duas semanas, segundo a associação Prisoners for Palestine.

Outros ativistas realizaram greves de fome nos últimos meses à espera de julgamento por invasão e atos de vandalismo cometidos em nome da organização Palestine Action, antes de esta ter sido proibida no Reino Unido ao abrigo da legislação antiterrorista.

Jalid e os demais negam essas acusações e pedem que sejam retiradas.

