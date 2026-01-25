Dois mortos, incluindo uma criança, em naufrágio de barco com migrantes na Grécia

Uma mulher e uma criança foram encontradas mortas perto da ilha grega de Icária, no norte do Mar Egeu, após o naufrágio de uma embarcação com mais de 50 migrantes, informaram as autoridades neste domingo(25).

“Cinquenta migrantes foram resgatados e estão sendo assistidos pelas autoridades, mas outras três pessoas continuam desaparecidas”, indicou uma porta-voz da guarda-costeira, acrescentando que a operação de resgate permanece em curso.

Icária fica próxima ao litoral ocidental da Turquia, de onde costumam partir pessoas em busca de asilo na União Europeia. Além dessa rota entre a Turquia e as ilhas gregas, outro trajeto, muito utilizado apesar de sua alta periculosidade, é o que vai da Líbia a Creta, no sul da Grécia.

No início de dezembro, 17 pessoas foram encontradas mortas após o naufrágio da sua embarcação na costa de Creta, uma tragédia que deixou também 15 desaparecidos. Apenas duas pessoas sobreviveram.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) registrou, no ano passado, a morte ou desaparecimento de 107 migrantes em águas gregas.

Segundo o Missing Migrants, um projeto da Organização Internacional para as Migrações (OIM), das Nações Unidas, cerca de 33.000 migrantes morreram ou foram dados como desaparecidos no Mediterrâneo desde 2014.

