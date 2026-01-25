Sabalenka elimina Mboko e vai às quartas de final do Aberto da Austrália

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, eliminou a jovem canadense de 19 anos Victoria Mboko (N.16) neste domingo (25, data local) e se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália pela quarta vez consecutiva.

Sabalenka selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 7-6 (7/1), em uma hora e 26 minutos de partida na Rod Laver Arena.

"Que jogadora incrível para a idade dela, é impressionante ver esses jovens talentos no circuito", comentou a bielorrussa de 27 anos sobre Mboko. "Ela me pressionou bastante hoje e estou muito feliz com a vitória, e mais uma vez, em sets diretos".

Duas vezes campeã em Melbourne (2023, 2024) e finalista no ano passado, Sabalenka vai enfrentar a cazaque Yulia Putintseva (N.94) ou a americana Iva Jovic (27ª) na próxima terça-feira para tentar chegar às semifinais.

Revelação do circuito no ano passado, com o título no WTA 1000 de Montreal, Mboko participava de seu primeiro Aberto da Austrália e as oitavas de final foram seu melhor resultado em um torneio de Grand Slam.

Em 2025, ela foi eliminada na terceira rodada em Roland Garros, na segunda rodada em Wimbledon e na primeira rodada do US Open.

Contra a número 1 do mundo, Mboko começou bem e teve dois break points que não conseguiu aproveitar logo no primeiro game. Na sequência, confirmou seu serviço, mas depois sofreu duas quebras e foi presa fácil no primeiro set.

Na segunda parcial, Sabalenka abriu 4-1 e chegou a sacar para a vitória com 5-4, mas Mboko conseguiu se salvar e levou a decisão do set para o tie break.

No desempate, porém, Sabalenka abriu imediatamente uma vantagem de 6-0 e fechou a partida no seu segundo match point.

A bielorrussa alcançou assim a marca de 20 tie breaks consecutivos vencidos em torneios de Grand Slam, igualando o recorde do sérvio Novak Djokovic na Era Aberta.

