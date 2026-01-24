Lens perde para Olympique de Marselha e PSG assume liderança do Francês

Mudança na liderança do Campeonato Francês: o Lens foi derrotado por 3 a 1 pelo Olympique de Marselha neste sábado (24), no jogo mais aguardado da 19ª rodada, e cedeu a ponta da tabela para o Paris Saint-Germain.

O PSG, que venceu o Auxerre 1 a 0 na sexta-feira, se colocou dois pontos à frente do Lens, que vinha de oito vitórias consecutivas e tinha a chance de retomar a liderança se vencesse no estádio Vélodrome.

Mas com a derrota deste sábado, no entanto, o time segue na segunda colocação com 43 pontos, cinco à frente do próprio Olympique, que se consolida em terceiro na tabela.

Jogando em casa, o time de Marselha praticamente resolveu a partida com menos de 15 minutos de bola rolando.

O atacante Amine Gouiri abriu o placar logo no início (3') e, pouco depois, o Olympique ampliou a vantagem com o meia Ethan Nwaneri (13'), que na etapa complementar fez mais um (75'), antes de o Lens descontar com Rayan Fofana (85').

"Ainda há um longo caminho a percorrer no campeonato e temos que jogar todas as partidas como jogamos hoje. Se não fizermos isso, não conseguiremos competir [com o PSG]", disse o técnico do Olympique de Marselha, Roberto De Zerbi.

"A liderança era uma posição confortável, estávamos felizes lá. Mas a missão é nos classificarmos para as competições europeias e a derrota de hoje não coloca isso em dúvida, nem compromete nosso bom início de temporada. Tenho quase certeza de que perderemos outros jogos", declarou o treinador do Lens, Pierre Sage.

- Monaco segue à deriva -

Mais cedo, o Monaco voltou a decepcionar ao empatar fora de casa com o Le Havre em 0 a 0.

O time do Principado, que foi goleado pelo Real Madrid por 6 a 1 no meio de semana pela Liga dos Campeões, vinha de sete derrotas nas oito rodadas anteriores do Francês.

Com 24 pontos, o Monaco ocupa apenas a décima posição e continua distante da briga por uma vaga nas copas europeias da próxima temporada.

No outro jogo disputado neste sábado, o Lorient (9º) visitou o Rennes (6º) e venceu por 2 a 0, com gols de Jean-Victor Makengo (3') e Pablo Pagis (77').

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 23 de janeiro:

Auxerre - PSG 0 - 1

Sábado, 24 de janeiro:

Rennes - Lorient 0 - 2

Le Havre - Monaco 0 - 0

Olympique de Marselha - Lens 3 - 1

Domingo, 25 de janeiro:

(11h00) Nantes - Nice

(13h15) Paris FC - Angers

Metz - Lyon

Brest - Toulouse

(16h45) Lille - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 45 19 14 3 2 41 15 26

2. Lens 43 19 14 1 4 33 16 17

3. Olympique de Marselha 38 19 12 2 5 44 20 24

4. Lyon 33 18 10 3 5 27 18 9

5. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8

6. Rennes 31 19 8 7 4 30 27 3

7. Strasbourg 27 18 8 3 7 28 22 6

8. Toulouse 26 18 7 5 6 29 23 6

9. Lorient 25 19 6 7 6 25 30 -5

10. Monaco 24 19 7 3 9 28 33 -5

11. Brest 22 18 6 4 8 24 29 -5

12. Angers 22 18 6 4 8 20 25 -5

13. Le Havre 20 19 4 8 7 16 24 -8

14. Paris FC 19 18 5 4 9 24 32 -8

15. Nice 18 18 5 3 10 21 35 -14

16. Nantes 14 18 3 5 10 17 30 -13

17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15

18. Metz 12 18 3 3 12 19 40 -21

bur-dr/pm/cb