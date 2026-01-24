Assine
Com 2 de Mbappé, Real Madrid vence Villarreal e ultrapassa Barcelona no Espanhol

24/01/2026 20:02

Com dois gols do astro francês Kylian Mbappé, o Real Madrid venceu o Villarreal (3º) por 2 a 0 neste sábado (24), no Estádio de la Ceramica, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol com 2 pontos à frente do Barcelona, que amanhã joga em casa contra o lanterna Oviedo.

Após a goleada sobre o Monaco por 6 a 1 na Liga dos Campeões, o time merengue teve uma atuação menos brilhante, mas sólida o suficiente contra um adversário que vem bem em LaLiga, mas com uma campanha decepcionante na principal competição europeia: 35º entre 36 antes da última rodada da primeira fase.

Antes do pontapé inicial, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido no último domingo em Adamuz, no sul da Espanha.

Houve também uma homenagem a Pape Gueye, jogador do Villarreal que foi o herói de Senegal na final da Copa Africana de Nações (CAN), no domingo passado, ao marcar o gol decisivo na prorrogação contra o Marrocos (1 a 0).

As câmeras dividiram foco entre o sorridente Gueye e o banco de reservas do Real Madrid, onde o atacante Brahim Díaz, que perdeu um pênalti na decisão da CAN que praticamente daria o título à seleção marroquina ao tentar uma 'cavadinha', aplaudia abatido.

- Mbappé decide -

Com a bola rolando, o placar só saiu do zero depois do intervalo. Logo no início do segundo tempo, Vinícius Júnior foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou por baixo, a defesa do Villarreal não conseguiu afastar e Mbappé aproveitou para fazer 1 a 0.

Já nos acréscimos, camisa 10 francês arrancou e só foi parado com falta dentro da área. Na cobrança do pênalti, ele mesmo mandou a bola para as redes de 'cavadinha' e depois abraçou Brahim Díaz na comemoração.

Com 21 gols em 21 rodadas, Mbappé é o artilheiro isolado do Campeonato Espanhol. Ao todo, já são 34 gols na temporada, sendo 11 deles na Champions, da qual também é o artilheiro.

"Hoje, temos que destacar o comprometimento, o esforço e a dedicação de todos. Vencer neste estádio tem muito valor e isso se deve ao empenho dos jogadores", afirmou o técnico Álvaro Arbeloa após a partida.

Nos demais jogos do dia, o Sevilla (11º) bateu o Athletic Bilbao (12º) por 2 a 1, o Valencia (14º) venceu por 3 a 2 o Espanyol (5º) e o Osasuna (8º) derrotou o Rayo Vallecano (15º) por 3 a 1.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 23 de janeiro:

   Levante - Elche                                3 - 2

  

   Sábado, 24 de janeiro:

   Rayo Vallecano - Osasuna                       1 - 3

   Valencia - Espanyol                            3 - 2

   Sevilla - Athletic Bilbao                      2 - 1

   Villarreal - Real Madrid                       0 - 2

  

   Domingo, 25 de janeiro:

   (10h00) Atlético de Madrid - Mallorca               

   (12h15) Barcelona - Real Oviedo                     

   (14h30) Real Sociedad - Celta Vigo                  

   (17h00) Alavés - Betis                              

  

   Segunda-feira, 26 de janeiro:

   (17h00) Girona - Getafe                             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             51  21  16   3   2  45  17  28

    2. Barcelona               49  20  16   1   3  54  22  32

    3. Atlético de Madrid      41  20  12   5   3  35  17  18

    4. Villarreal              41  20  13   2   5  37  21  16

    5. Espanyol                34  21  10   4   7  25  25   0

    6. Betis                   32  20   8   8   4  33  25   8

    7. Celta Vigo              32  20   8   8   4  28  20   8

    8. Osasuna                 25  21   7   4  10  24  25  -1

    9. Elche                   24  21   5   9   7  29  29   0

   10. Real Sociedad           24  20   6   6   8  26  28  -2

   11. Sevilla                 24  21   7   3  11  28  33  -5

   12. Athletic Bilbao         24  21   7   3  11  20  30 -10

   13. Girona                  24  20   6   6   8  20  34 -14

   14. Valencia                23  21   5   8   8  22  33 -11

   15. Rayo Vallecano          22  21   5   7   9  17  28 -11

   16. Mallorca                21  20   5   6   9  24  30  -6

   17. Getafe                  21  20   6   3  11  15  26 -11

   18. Alavés                  19  20   5   4  11  16  25  -9

   19. Levante                 17  20   4   5  11  24  34 -10

   20. Real Oviedo             13  20   2   7  11  11  31 -20

