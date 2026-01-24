Clima extremo dificulta combate aos incêndios na Patagônia argentina

Incêndios florestais na Patagônia argentina consumiram até este sábado (24) pelo menos 36.000 hectares de mata, enquanto centenas de brigadistas tentam conter as chamas em um contexto climático extremo nos próximos dias.

O incêndio que recebe mais recursos ocorre no Parque Nacional Los Alerces, na província de Chubut, onde, segundo o último boletim oficial, já foram queimados 10.000 hectares.

O governador da província, Ignacio Torres, disse neste sábado no X que, devido às “condições climáticas adversas”, foi necessário “intensificar a operação”.

“Hoje trabalham na área 400 brigadistas, bombeiros voluntários, equipes de apoio, pessoal de saúde e forças de segurança”, detalhou.

Além disso, há 15 veículos aéreos, entre aviões de combate a incêndio e helicópteros, mas a fumaça obstrui o trabalho e eles estão “aguardando a melhora das condições de visibilidade”.

As altas temperaturas, a seca e os ventos fortes configuram ali um contexto climático “crítico”, explicou à AFP neste sábado Laura Mirantes, coordenadora do Centro de Operações de Emergências da província.

“Estamos falando de 30 graus, umidade de 20%, zero precipitações e rajadas de vento que, obviamente, vão alterar radicalmente a operação”, completou.

O Serviço Nacional de Manejo do Fogo decretou até terça-feira alerta vermelho de perigo de incêndios na região.

Iniciado em 9 de dezembro por um raio, o fogo em fogo em Los Alerces avançou lentamente até que, nas últimas semanas, saiu do controle.

Nesta semana, ultrapassou os limites do Parque Nacional e se aproximou pelo norte da vila de Villa Lago Rivadavia, onde uma residência foi devastada e seis famílias foram evacuadas.

O outro incêndio florestal que atinge a província abrange cerca de 22.293 hectares entre o povoado de Puerto Patriada e a localidade de Epuyén, a cerca de 54 quilômetros de Villa Lago Rivadavia, embora neste sábado estivesse “contido em 85%”, segundo o Serviço Provincial de Manejo do Fogo.

Outros incêndios em Chubut e na vizinha província de Santa Cruz, já controlados ou extintos, elevam a mais de 36.000 o número de hectares afetados pelo fogo desde o início do verão austral.

