Internacional

Americano Josh Hoey quebra recorde mundial nos 800 metros indoor

AFP
AFP
24/01/2026 19:17

O atleta americano Josh Hoey marcou neste sábado (24) o tempo de 1m42s50 para bater o recorde mundial dos 800 metros rasos indoor no Grande Prêmio Indoor de Atletismo realizado em Boston.

Hoey, campeão mundial nos 800 m indoor em 2025, superou a marca anterior de 1m42s67, estabelecida pelo dinamarquês Wilson Kipketer em Paris, no dia 9 de março de 1997.

Com essa conquista, o atleta de 26 anos relança sua carreira após não ter conseguido vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e no Campeonato Mundial de Tóquio no ano passado (quarto lugar nas seletivas e o primeiro fora da lista de classificados).

Mais cedo, o também americano Hobbs Kessler alcançou a melhor marca da história dos 2.000 m indoor, superando seu compatriota Grant Fisher na última volta para terminar a prova com 4m48s79, abaixo dos 4m49s99 estabelecidos pelo etíope Kenenisa Bekele em 2007. 

A World Athletics, no entanto, não reconhece um recorde mundial em indoor ou em pista coberta para esta prova.

A estrela do sprint Noah Lyles começou sua temporada competindo em uma inusitada prova de 300 m.

O campeão olímpico dos 100 m rasos, também quatro vezes campeão mundial nos 200 m, terminou em segundo com o tempo de 32,15s, superado pelo velocista Jereem Richards (32,14s), de Trindad e Tobago.

A britânica Dina Asher-Smith dominou os 60 m com o tempo de 7,08s, enquanto o jamaicano Ackeem Blake venceu a prova masculina com a marca de 6,53s.

