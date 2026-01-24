Cessar-fogo entre governo sírio e curdos expirou

O cessar-fogo de quatro dias acordado esta semana entre o governo sírio e as forças curdas, alvo de uma ofensiva do exército no nordeste do país, expirou neste sábado (24) sem um anúncio oficial de sua prorrogação.

O cessar-fogo foi decretado na terça-feira e, em geral, tem sido respeitado desde então.

Minutos antes de expirar, às 20h locais (14h no horário de Brasília), o prazo fixado, a televisão pública síria afirmou que ainda não foi decidida nenhuma extensão.

Mais cedo, fontes de ambos os lados asseguraram à AFP que as duas partes haviam concordado em prorrogar o trato.

“O acordo deverá ser prolongado por um mês; uma das razões é concluir a transferência [para o Iraque] dos prisioneiros membros do grupo Estado Islâmico”, disse à AFP uma fonte do governo sírio, que solicitou anonimato por não estar autorizada a falar com a imprensa.

Uma fonte diplomática em Damasco confirmou essa prorrogação, “que será de, no máximo, um mês”.

Do lado curdo, uma fonte próxima às negociações, que pediu anonimato, disse à AFP que o cessar-fogo seria prorrogado “até que se encontre uma solução política mutuamente aceitável”. Não especificou por quanto tempo.

O governo sírio, decidido a estender sua autoridade sobre todo o país, anunciou no domingo um acordo com os curdos para integrar suas instituições civis e militares ao Estado.

Os curdos sírios devem apresentar um plano para implementar esse pacto que, de todo modo, desferiu um golpe às esperanças de autonomia dessa minoria, que conseguiu estabelecer uma zona autônoma no norte e nordeste durante a guerra civil (2011-2024).

As Forças Democráticas Sírias (FDS, dominadas pelos curdos) apresentaram uma proposta a Damasco por meio do enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, Tom Barrack, indicou à AFP a fonte curda.

Segundo ela, essa proposta incorpora a exigência do governo de permitir que ele controle os pontos de passagem fronteiriços e reivindica para os curdos uma parte das receitas do petróleo.

