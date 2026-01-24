Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Venezuela busca aumentar sua produção de petróleo em 18% até 2026 com reforma legislativa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/01/2026 16:37

compartilhe

SIGA

A Venezuela pretende aumentar sua produção de petróleo em 18% até 2026 com uma reforma em sua lei petrolífera, antecipando uma abertura completa para empresas privadas em meio à intensa pressão dos Estados Unidos após a queda de Nicolás Maduro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O marco e a meta para 2026 é crescer pelo menos 18% além da meta que alcançamos em 2025", afirmou Héctor Obregón, presidente da estatal petrolífera PDVSA, neste sábado (24).

A PDVSA registrou uma produção de petróleo de 1,2 milhão de barris no ano passado. 

A proposta da reforma recebeu um primeiro voto favorável no Parlamento venezuelano na quinta-feira e a expectativa é de que seja finalizada na próxima semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

atm/cjc/aa

Tópicos relacionados:

eua parlamento venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay