Manchester City vence Wolverhampton e se aproxima do Arsenal

O Manchester City conseguiu sua primeira vitória em 2026 no Campeonato Inglês ao bater o Wolverhampton por 2 a 0 neste sábado (24), pela 23ª rodada, e se aproximou do líder Arsenal, que amanhã enfrentará o Manchester United.

O City, que só havia somado três pontos de 12 possíveis desde o início do mês e vinha de duas duras derrotas contra United (2 a 0) e Bodo/Glimt (3 a 1) - na Liga dos Campeões -, não teve muitos problemas para dominar o lanterna da Premier League.

Inclusive o técnico Pep Guardiola optou por não escalar como titulares os atacantes Erling Haaland e Phil Foden.

O jogo foi uma estreia perfeita para o zagueiro Marc Guéhi, contratado no início da semana para suprir a ausência de Rúben Dias e reforçar a defesa da equipe, muito criticada nos últimos jogos.

Outra contratação do clube nesta janela, o atacante Antoine Semenyo também aproveitou para marcar seu primeiro gol no campeonato pelos 'Citizens' (45'+2) em uma bela jogada: domínio com a direita e chute com a esquerda.

Mas quem abriu o placar foi o egípcio Omar Marmoush (6'), que marcou pela primeira vez na liga inglesa desde maio de 2025.

O Manchester City terá um calendário sobrecarregado em fevereiro, especialmente se não vencer o Galatasaray na próxima quarta-feira pela Champions, o que levaria a equipe a disputar o playoff de acesso às oitavas de final com jogos de ida e volta.

- Tottenham arranca empate com Burnley -

"Parece que estamos amaldiçoados, ou algo assim", disse o técnico do Tottenham, Thomas Frank, antes da visita ao Burnley.

Com uma lista de jogadores lesionados impressionante (Palhinha, Kulusevski, Maddison, Bergvall, Bentancur, Kudus, Richarlison e Davies), os 'Spurs' arrancaram um empate em 2 a 2 com o vice-lanterna, que não vence no campeonato há três meses.

O time londrino abriu o placar com Micky Van de Ven (38'), mas logo foi surpreendido por um gol de Axel Tuanzebe, completamente sozinho no meio da área (45+1'), e outro de Lyle Foster (69').

No último minuto, o argentino Cristian Romero (90') evitou a derrota do Tottenham, que fica na discreta 13ª colocação com 28 pontos.

- West Ham de volta aos trilhos -

Uma semana após a vitória no clássico contra o Tottenham (2 a 1), o West Ham (18º) somou três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento ao vencer facilmente o Sunderland por 3 a 1.

Titubeantes no início, os 'Hammers' foram gradualmente impondo domínio e construíram antes mesmo do intervalo com os gols de Crysencio Summerville (14'), Jarrod Bowen (28' de pênalti) e Mateus Fernandes (43').

No segundo tempo, Brian Brobbey (66') diminuiu para o Sunderland, mas não chegou a gerar suspense no London Stadium.

Esta vitória coloca o West Ham provisoriamente a dois pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest (17º), que terá um difícil jogo fora de casa contra o Brentford no domingo.

Por sua vez, o Fulham (7º) vencer o Brighton (12º) de virada por 2 a 1 com um gol de falta de nos acréscimos Harry Wilson (90'+2).

E no último jogo deste sábado, o Liverpool (4º) visita o Bournemouth (15º).

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sábado, 24 de janeiro:

West Ham - Sunderland 3 - 1

Burnley - Tottenham 2 - 2

Fulham - Brighton 2 - 1

Manchester City - Wolverhampton 2 - 0

(14h30) Bournemouth - Liverpool

Domingo, 25 de janeiro:

(11h00) Newcastle - Aston Villa

Brentford - Nottingham

Crystal Palace - Chelsea

(13h30) Arsenal - Manchester United

Segunda-feira, 26 de janeiro:

(17h00) Everton - Leeds

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 50 22 15 5 2 40 14 26

2. Manchester City 46 23 14 4 5 47 21 26

3. Aston Villa 43 22 13 4 5 33 25 8

4. Liverpool 36 22 10 6 6 33 29 4

5. Manchester United 35 22 9 8 5 38 32 6

6. Chelsea 34 22 9 7 6 36 24 12

7. Fulham 34 23 10 4 9 32 32 0

8. Brentford 33 22 10 3 9 35 30 5

9. Newcastle 33 22 9 6 7 32 27 5

10. Sunderland 33 23 8 9 6 24 26 -2

11. Everton 32 22 9 5 8 24 25 -1

12. Brighton 30 23 7 9 7 33 31 2

13. Tottenham 28 23 7 7 9 33 31 2

14. Crystal Palace 28 22 7 7 8 23 25 -2

15. Bournemouth 27 22 6 9 7 35 41 -6

16. Leeds 25 22 6 7 9 30 37 -7

17. Nottingham 22 22 6 4 12 21 34 -13

18. West Ham 20 23 5 5 13 27 45 -18

19. Burnley 15 23 3 6 14 25 44 -19

20. Wolverhampton 8 23 1 5 17 15 43 -28

