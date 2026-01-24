Bayern perde para Augsburg (2-1) e sofre sua 1ª derrota no Campeonato Alemão
O Bayern de Munique sofreu sua primeira derrota no Campeonato Alemão desta temporada ao perder em casa o clássico bávaro com o Augsburg por 2 a 1 neste sábado (24), pela 19ª rodada.
Nada indicava esse resultado quando o zagueiro japonês Hiroki Ito colocou o Bayern em vantagem aos 23 minutos, mas na reta final da partida os visitantes surpreenderam ao virar o placar, com gols do brasileiro Arthur Chaves (75') e do francês Han-Noah Massengo (81').
Com este resultado, o time de Munique, líder absoluto do campeonato, se mantém com 50 pontos e pode ver sua vantagem diminuir caso o Borussia Dortmund (2º, 39 pontos) vença o Union Berlin (9º, 24 pontos) ainda neste sábado.
Este é o primeiro grande revés do Gigante da Baviera nesta Bundesliga, onde até então vinha dominando com um ritmo alucinante (16 vitórias e 2 empates nas rodadas anteriores).
A derrota acontece antes da última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que o Bayern enfrentará o PSV Eindhoven nos Países Baixos, porém com a tranquilidade de já ter garantido uma vaga direta nas oitavas de final da competição do.
Outros times da parte de cima da tabela da Bundesliga que entraram em campo neste sábado confirmaram o favoritismo e venceram.
O Hoffenheim (3º, 36 pontos), que tem um jogo a menos em relação ao Bayern, bateu de virada o Eintracht Frankfurt (7º, 27 pontos), enquanto o RB Leipzig (4º, 35 pontos) derrotou o lanterna Heidenheim por 3 a 0.
Por sua vez, o Bayer Leverkusen (6º, 32 pontos) se recuperou após duas derrotas consecutivas e venceu o Werder Bremen (15º, 18 pontos) por 1 a 0.
-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Alemão ( horário de Brasília) e classificação
Sexta-feira, 23 de janeiro:
St Pauli - Hamburgo 0 - 0
Sábado, 24 de janeiro:
Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 1 - 3
Mainz - Wolfsburg 3 - 1
Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1 - 0
Bayern de Munique - Augsburg 1 - 2
Heidenheim - RB Leipzig 0 - 3
(14h30) Union Berlin - Borussia Dortmund
Domingo, 25 de janeiro:
(11h30) B. Mönchengladbach - Stuttgart
(13h30) Freiburg - Colônia
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 50 19 16 2 1 72 16 56
2. Borussia Dortmund 39 18 11 6 1 35 17 18
3. Hoffenheim 36 18 11 3 4 38 22 16
4. RB Leipzig 35 18 11 2 5 36 24 12
5. Stuttgart 33 18 10 3 5 33 26 7
6. Bayer Leverkusen 32 18 10 2 6 35 25 10
7. Eintracht Frankfurt 27 19 7 6 6 39 42 -3
8. Freiburg 24 18 6 6 6 29 31 -2
9. Union Berlin 24 18 6 6 6 24 27 -3
10. Colônia 20 18 5 5 8 27 30 -3
11. B. Mönchengladbach 20 18 5 5 8 23 29 -6
12. Wolfsburg 19 19 5 4 10 28 41 -13
13. Augsburg 19 19 5 4 10 22 36 -14
14. Hamburgo 18 18 4 6 8 17 27 -10
15. Werder Bremen 18 18 4 6 8 21 35 -14
16. Mainz 15 19 3 6 10 21 32 -11
17. St Pauli 13 18 3 4 11 16 31 -15
18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25
