Morre o homem baleado por agentes federais em Minneapolis (mídia americana)

24/01/2026 14:41

Um homem baleado por agentes federais em Minneapolis morreu, informou o chefe de polícia da cidade à imprensa americana neste sábado (24) — um ataque que ocorre menos de três semanas após o assassinato de Renee Good. 

O Departamento de Segurança Interna disse à AFP em um comunicado que o homem estava armado, sem fornecer mais detalhes sobre as circunstâncias do incidente ou confirmar sua morte. 

O governador de Minnesota, Tim Walz, condenou o que chamou de "mais um ataque a tiros horrível".

