Governador de Minnesota denuncia 'mais um ataque atroz' por agentes federais dos EUA

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
24/01/2026 13:45

O governador de Minnesota, Tim Walz, denunciou "mais um ataque a tiros atroz" por agentes federais dos Estados Unidos neste sábado (24), duas semanas após um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) ter matado a tiros uma americana de 37 anos em Minneapolis.

"Acabei de falar com a Casa Branca após mais um ataque a tiros atroz por agentes federais esta manhã. Minnesota não aguenta mais. Isso é repugnante", disse Walz no X.

Minneapolis tem sido palco de protestos há semanas contra a presença do ICE nesta importante cidade do norte dos Estados Unidos.

ataque eua imigracao

