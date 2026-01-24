Naomi Osaka abandona Aberto da Austrália por 'lesão abdominal'

Os organizadores do Aberto da Austrália oficializaram a desistência da tenista japonesa Naomi Osaka (número 17 do mundo) neste sábado (24), antes de seu jogo pela terceira rodada contra a australiana Maddins Inglis (N.168), devido a uma "lesão abdominal".

"Tive que tomar a difícil decisão de desistir para cuidar de algo em meu corpo que vem exigindo atenção desde o final do meu último jogo", escreveu Osaka instantes antes, sem dar mais detalhes.

"Ter que parar aqui parte meu coração, mas não posso arriscar piorar a lesão para poder voltar às quadras", acrescentou o ex-número 1 do mundo.

"É uma lesão que já tive várias vezes no passado", declarou a japonesa em uma curta entrevista divulgada pelos organizadores do torneio.

"Disputei meu último jogo com essa dor (...) e fiquei dizendo a mim mesma que, se descansasse um pouco antes do jogo de hoje, conseguiria lidar com ela. Mas, quando comecei o aquecimento, a dor piorou consideravelmente", lamentou Osaka.

Ao dar à luz seu primeiro filho em 2023, antes de retornar ao circuito no início de 2024, "meu corpo mudou muito", explicou a japonesa. "Então tenho que ser especialmente prudente" com as lesões abdominais, acrescentou.

Depois de ter derrotado a croata Antonia Ruzic (N.65) na primeira rodada, Osaka precisou de mais de duas horas para superar a romena Sorana Cirstea (N.41).

Desta forma, Maddison Inglis enfrentará a polonesa Iga Swiatek (N.2) nas oitavas de final, na próxima segunda-feira.

