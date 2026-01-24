Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Segunda rodada de negociações sobre a Ucrânia termina em Abu Dhabi, diz porta-voz de Kiev

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/01/2026 10:11

compartilhe

SIGA

A segunda rodada de negociações entre ucranianos, russos e americanos, com o objetivo de pôr fim ao conflito na Ucrânia, foi concluída neste sábado(24) em Abu Dhabi, informou a porta-voz de um negociador de Kiev a jornalistas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Sim", respondeu Diana Davitian, porta-voz de Rustem Umerov, negociador-chefe da Ucrânia, quando questionada se a reunião havia terminado. 

Agências de notícias estatais russas informaram que a delegação de Moscou já havia retornado ao hotel na capital dos Emirados Árabes Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/sag/meb/jc

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia paz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay