Vice americano viajará a Armênia e Azerbaijão para continuar 'esforços de paz'

AFP
AFP
Repórter
23/01/2026 23:23

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, viajará no mês que vem a Armênia e Azerbaijão, anunciou o presidente Donald Trump, na plataforma Truth Social.

No ano passado, os dois países assinaram em Washington um acordo para encerrar um conflito territorial de décadas. "Quero agradecer ao presidente do Azerbaijão e ao primeiro-ministro da Armênia por respeitarem o acordo de paz que assinamos em agosto. O vice-presidente Vance viajará em fevereiro aos dois países, para dar continuidade aos nossos esforços de paz", publicou Trump.

O acordo prevê a criação de um corredor, através da Armênia, conectando o Azerbaijão ao seu enclave de Nakhchivan, que faz fronteira com o Irã e a Turquia. Essa zona de trânsito, uma antiga reivindicação de Baku, foi apelidada de "Rota Trump para a Paz e a Prosperidade Internacionais".

Os Estados Unidos terão ali direitos de desenvolvimento, o que lhes permite movimentar suas fichas em uma região estratégica e rica em hidrocarbonetos.

Tópicos relacionados:

armenia azerbaijao comercio diplomacia eua

