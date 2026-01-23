Liverpool aposta na dupla Ekitiké-Wirtz para reagir na temporada

O crescente entrosamento entre Hugo Ekitiké e Florian Wirtz, duas das principais contratações da temporada, reacendeu a esperança entre os torcedores do Liverpool, que contam com eles para reverter o início desastroso da temporada dos 'Reds'.

O atacante francês (23 anos) e o meio-campista alemão (22 anos) chegaram a Anfield como dois dos principais reforços para renovar o Liverpool, que não teve rivais à altura na Premier League na temporada passada.

Mas a enorme quantia investida pelo clube, mais de 500 milhões de dólares (R$ 2,64 bilhões na cotação atual) no verão, não se traduziu em bons resultados nos primeiros meses... e certamente não correspondeu ao nível de jogo apresentado pelos 'Reds' na última temporada.

Ekitiké foi o que mais rapidamente se adaptou entre as novas contratações e, até o momento, já marcou 12 gols (em todas as competições) em 29 partidas.

O ex-jogador do Bayer Leverkusen teve muito mais dificuldades, a ponto de perder a titularidade e gerar dúvidas entre os torcedores sobre se Wirtz realmente valia os mais de 150 milhões de dólares (R$ 793,5 milhões) pagos pelo jogador da seleção alemã.

Ele não marcou em suas primeiras 22 partidas pelos 'Reds', mas já balançou as redes quatro vezes nos últimos sete jogos.

- Comparados a Gerrard-Torres -

Mais importante ainda, o meio-campista demonstrou nas últimas semanas uma sintonia perfeita com Ekitiké, que assumiu a posição de centroavante devido à lesão de Alexander Isak.

"Poderíamos até fazer uma comparação com Steven Gerrard e Fernando Torres, que desenvolveram uma conexão quase telepática durante sua passagem pelo Liverpool no final dos anos 2000", entusiasmou-se o This Is Anfield, site dedicado aos torcedores do clube inglês.

A dupla franco-alemã impressionou particularmente contra o Barnsley, um modesto clube da terceira divisão a quem o Liverpool venceu por 4 a 1 na semana passada, na Copa da Inglaterra.

O alemão marcou um golaço (o terceiro de sua equipe) após uma tabela com Ekitiké, que devolveu a bola de calcanhar, e o camisa 9 selou a goleada após receber um cruzamento do meio-campista.

- Wirtz "respira futebol" -

Em entrevista à Sky Sports, o jogador francês (com 6 convocações para a seleção) elogiou seu companheiro de equipe: "Adoro a maneira como ele joga", declarou, descrevendo-o como um artista com a bola e "alguém que vive e respira futebol".

"Acho que falamos a mesma língua no futebol, por isso a parceria funciona tão bem. Só precisávamos de tempo para jogar juntos, para nos tornarmos ainda mais fortes, para criarmos laços ainda mais fortes e para jogarmos um bom futebol", acrescentou Ekitiké, que terá mais uma oportunidade de mostrar sua sintonia com o companheiro de equipe contra o Bournemouth neste sábado.

"A conexão com meus companheiros de equipe está muito boa agora. Nos entendemos melhor e consigo sentir isso. Isso me dá mais confiança e torna o jogo mais prazeroso", disse o francês depois de marcar novamente contra o Burnley (1 a 1) no último fim de semana.

- Arsenal imparável -

Precisamente este empate, o quarto consecutivo, parece ter afastado definitivamente os 'Reds' da disputa pelo título, especialmente considerando que o líder Arsenal tem se mostrado praticamente imbatível até o momento.

Os 'Gunners', que somam 50 pontos, 14 a mais que o Liverpool, vão receber no domingo o Manchester United, que está apenas um ponto atrás do Liverpool e vem de uma vitória no clássico contra o Manchester City.

Enquanto isso, Manchester City e Aston Villa (segundo e terceiro colocados, ambos com 43 pontos) vão enfrentar Wolverhampton e Newcastle, respectivamente, em busca da consistência necessária para desafiar o Arsenal na luta pelo título.

--- Programação da 23ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Sábado, 24 de janeiro

(09h30) West Ham - Sunderland

(12h00) Burnley - Tottenham

Fulham - Brighton

Manchester City - Wolverhampton

(14h30) AFC Bournemouth - Liverpool

Domingo, 25 de janeiro

(11h00) Newcastle - Aston Villa

Brentford - Nottingham

Crystal Palace - Chelsea

(13h30) Arsenal - Manchester United

Segunda-feira, 26 de janeiro

(17h00) Everton - Leeds

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Arsenal 50 22 15 5 2 40 14 26

2. Manchester City 43 22 13 4 5 45 21 24

3. Aston Villa 43 22 13 4 5 33 25 8

4. Liverpool 36 22 10 6 6 33 29 4

5. Manchester United 35 22 9 8 5 38 32 6

6. Chelsea 34 22 9 7 6 36 24 12

7. Brentford 33 22 10 3 9 35 30 5

8. Newcastle 33 22 9 6 7 32 27 5

9. Sunderland 33 22 8 9 5 23 23 0

10. Everton 32 22 9 5 8 24 25 -1

11. Fulham 31 22 9 4 9 30 31 -1

12. Brighton 30 22 7 9 6 32 29 3

13. Crystal Palace 28 22 7 7 8 23 25 -2

14. Tottenham 27 22 7 6 9 31 29 2

15. AFC Bournemouth 27 22 6 9 7 35 41 -6

16. Leeds 25 22 6 7 9 30 37 -7

17. Nottingham 22 22 6 4 12 21 34 -13

18. West Ham 17 22 4 5 13 24 44 -20

19. Burnley 14 22 3 5 14 23 42 -19

20. Wolverhampton 8 22 1 5 16 15 41 -26

