Milhares de ativistas antiaborto marcham nos EUA: 'A luta não acabou'

Milhares de ativistas antiaborto se reuniram nesta sexta-feira (23) para a sua marcha anual em Washington, onde prometeram manter a pressão, apesar de a Suprema Corte americana ter anulado o direito federal de interromper a gestação.

O vice-presidente do país, JD Vance, disse aos participantes da Marcha pela Vida, no coração da capital americana, que eles "têm um aliado na Casa Branca".

Os manifestantes exibiam cartazes com frases como "Um ser humano é um ser humano. Não importa o quão pequeno" e "Case-se e tenha filhos, você não vai se arrepender".

Cerca de 20 dos 50 estados americanos proibiram ou restringiram severamente o acesso ao aborto desde que ele deixou de ser um direito garantido em nível federal.

A decisão de 2022 da Suprema Corte "foi um excelente começo, mas as coisas parecem estar caminhando mais lentamente em nível nacional", disse à AFP Connor Daggett, 31, estudante de direito. "É preciso haver mais conscientização de que a luta não acabou."

O vice-presidente, que também acompanhou os manifestantes no ano passado, disse que entende a sua preocupação e informou que Washington não fornecerá mais ajuda externa a programas que promovam a diversidade e a igualdade de gênero, e àqueles relacionados ao aborto.

