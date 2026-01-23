Inter reage, goleia Pisa (6-2) e aumenta vantagem na liderança do Italiano

A Inter de Milão goleou o Pisa por 6 a 2 nesta sexta-feira (23), após estar perdendo por dois gols de diferença e, com isso, abriu seis pontos de vantagem na liderança da Serie A.

A torcida no estádio San Siro ficou atônita com os dois gols logo cedo de Stefano Moreo para o Pisa, incluindo um belo chute em que encobriu o goleiro Yann Sommer, que havia perdido a bola perto do meio de campo.

Mas o pênalti convertido pelo meio-campista polonês Piotr Zielinski aos 39 minutos deu início à reação, com a dupla de ataque formada por Lautaro Martínez (41') e Pio Esposito (45'+2) marcando de cabeça para colocar a Inter em vantagem antes do intervalo.

Federico Dimarco (82'), Ange-Yoan Bonny (86') e Henrik Mkhitaryan (90'+3) completaram a goleada em uma sequência de ataques nos últimos dez minutos, garantindo a nona vitória dos 'nerazzurri' e ampliando sua invencibilidade no Campeonato Italiano para dez partidas.

Esta vitória expressiva da Inter de Milão aumenta a pressão sobre seus principais concorrentes na disputa pelo título, Milan e Napoli, que encaram jogos difíceis fora de casa neste fim de semana.

O perseguidor mais próximo da Inter, o Milan, viaja para o sul no domingo para enfrentar a Roma, quarta colocada, que ainda não conseguiu vencer um jogo crucial na competição, mas continua apresentando melhoras sob o comando do técnico Gian Piero Gasperini.

Enquanto isso, o Napoli está nove pontos atrás do líder, em terceiro.

Os atuais campeões vão visitar a Juventus em Turim também no domingo, após um empate contra o Copenhagen que os deixou em risco de serem eliminados da Liga dos Campeões.

O Pisa está na lanterna, tendo conquistado apenas quatro pontos nos últimos dez jogos.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 23 de janeiro

Inter - Pisa 6 - 2

Sábado, 24 de janeiro

(11h00) Como - Torino

(14h00) Fiorentina - Cagliari

(16h45) Lecce - Lazio

Domingo, 25 de janeiro

(08h30) Sassuolo - Cremonese

(11h00) Genoa - Bologna

Atalanta - Parma

(14h00) Juventus - Napoli

(16h45) Roma - Milan

Segunda-feira, 26 de janeiro

(16h45) Hellas Verona - Udinese

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter 52 22 17 1 4 50 19 31

2. Milan 46 21 13 7 1 34 16 18

3. Napoli 43 21 13 4 4 31 17 14

4. Roma 42 21 14 0 7 26 12 14

5. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15

6. Como 37 21 10 7 4 31 16 15

7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6

8. Bologna 30 21 8 6 7 30 24 6

9. Lazio 28 21 7 7 7 21 19 2

10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11

11. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5

12. Cremonese 23 21 5 8 8 20 28 -8

13. Parma 23 21 5 8 8 14 22 -8

14. Torino 23 21 6 5 10 21 34 -13

15. Cagliari 22 21 5 7 9 22 30 -8

16. Genoa 20 21 4 8 9 22 29 -7

17. Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32 -9

18. Lecce 17 21 4 5 12 13 29 -16

19. Hellas Verona 14 21 2 8 11 17 34 -17

20. Pisa 14 22 1 11 10 18 37 -19

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/td/ag/cl/aam/rpr