Inter reage, goleia Pisa (6-2) e aumenta vantagem na liderança do Italiano
A Inter de Milão goleou o Pisa por 6 a 2 nesta sexta-feira (23), após estar perdendo por dois gols de diferença e, com isso, abriu seis pontos de vantagem na liderança da Serie A.
A torcida no estádio San Siro ficou atônita com os dois gols logo cedo de Stefano Moreo para o Pisa, incluindo um belo chute em que encobriu o goleiro Yann Sommer, que havia perdido a bola perto do meio de campo.
Mas o pênalti convertido pelo meio-campista polonês Piotr Zielinski aos 39 minutos deu início à reação, com a dupla de ataque formada por Lautaro Martínez (41') e Pio Esposito (45'+2) marcando de cabeça para colocar a Inter em vantagem antes do intervalo.
Federico Dimarco (82'), Ange-Yoan Bonny (86') e Henrik Mkhitaryan (90'+3) completaram a goleada em uma sequência de ataques nos últimos dez minutos, garantindo a nona vitória dos 'nerazzurri' e ampliando sua invencibilidade no Campeonato Italiano para dez partidas.
Esta vitória expressiva da Inter de Milão aumenta a pressão sobre seus principais concorrentes na disputa pelo título, Milan e Napoli, que encaram jogos difíceis fora de casa neste fim de semana.
O perseguidor mais próximo da Inter, o Milan, viaja para o sul no domingo para enfrentar a Roma, quarta colocada, que ainda não conseguiu vencer um jogo crucial na competição, mas continua apresentando melhoras sob o comando do técnico Gian Piero Gasperini.
Enquanto isso, o Napoli está nove pontos atrás do líder, em terceiro.
Os atuais campeões vão visitar a Juventus em Turim também no domingo, após um empate contra o Copenhagen que os deixou em risco de serem eliminados da Liga dos Campeões.
O Pisa está na lanterna, tendo conquistado apenas quatro pontos nos últimos dez jogos.
--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 23 de janeiro
Inter - Pisa 6 - 2
Sábado, 24 de janeiro
(11h00) Como - Torino
(14h00) Fiorentina - Cagliari
(16h45) Lecce - Lazio
Domingo, 25 de janeiro
(08h30) Sassuolo - Cremonese
(11h00) Genoa - Bologna
Atalanta - Parma
(14h00) Juventus - Napoli
(16h45) Roma - Milan
Segunda-feira, 26 de janeiro
(16h45) Hellas Verona - Udinese
Classificação: Pts J G N P bp bc dif
1. Inter 52 22 17 1 4 50 19 31
2. Milan 46 21 13 7 1 34 16 18
3. Napoli 43 21 13 4 4 31 17 14
4. Roma 42 21 14 0 7 26 12 14
5. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15
6. Como 37 21 10 7 4 31 16 15
7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6
8. Bologna 30 21 8 6 7 30 24 6
9. Lazio 28 21 7 7 7 21 19 2
10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11
11. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5
12. Cremonese 23 21 5 8 8 20 28 -8
13. Parma 23 21 5 8 8 14 22 -8
14. Torino 23 21 6 5 10 21 34 -13
15. Cagliari 22 21 5 7 9 22 30 -8
16. Genoa 20 21 4 8 9 22 29 -7
17. Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32 -9
18. Lecce 17 21 4 5 12 13 29 -16
19. Hellas Verona 14 21 2 8 11 17 34 -17
20. Pisa 14 22 1 11 10 18 37 -19
