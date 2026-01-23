PSG vence Auxerre (1-0), assume liderança provisória, mas ainda não inspira confiança

Três dias depois da derrota por 2 a 1 para o Sporting de Lisboa na Liga dos Campeões, e antes do crucial confronto contra o Newcastle, o Paris Saint-Germain, com uma equipe bastante modificada, venceu nesta sexta-feira (23), por 1 a 0, o Auxerre, que luta contra o rebaixamento.

O PSG deixou de impressionar com seu futebol há alguns meses, nem mesmo no Campeonato Francês, mas, apesar disso, retomou temporariamente a liderança da Ligue 1, enquanto aguarda o resultado do jogo entre Lens e Olympique de Marselha no sábado.

A partida desta sexta-feira tinha como principal objetivo dissipar as persistentes dúvidas em torno da equipe do técnico Luis Enrique, que se intensificaram neste início de 2026.

A vitória apertada dá aos parisienses algum ânimo para o jogo de quarta-feira contra o Newcastle, a última partida da fase de liga da Champions League, onde serão obrigados a garantir a classificação entre os oito melhores para evitar a repescagem.

O PSG chegou a Auxerre com seu poder de ataque em baixa e, embora tenha dominado a posse de bola com impressionantes 70%, não soube aproveitar chances que não desperdiçaria em 2025.

O time parisiense teve um início avassalador e poderia ter marcado três gols nos primeiros dez minutos, mas o ritmo caiu e a equipe não levou muito perigo depois disso.

O placar finalmente foi aberto após 15 chutes a gol e 80 minutos de jogo, com uma jogada brilhante de Ousmane Dembélé, que deu um passe perfeito para Bradley Barcola. Este finalizou cara a cara com o goleiro Donovan Leon.

O goleiro do Auxerre se destacou, tendo defendido duas tentativas de gol de Barcola, e até conseguiu desviar o chute que acabou resultando no gol.

Sem Fabián Ruiz, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves, Kang-In Lee e Matvey Safonov, o time de Luis Enrique voltou a dominar a posse de bola sem, no entanto, representar uma ameaça real, exceto numa breve investida no final da partida que lembrou, por um instante, o poder ofensivo da equipe de 2025.

As entradas de Désiré Doué e Dembélé no segundo tempo deram um leve impulso ao ataque do PSG, mas não foram suficientes para inspirar confiança nos torcedores, especialmente considerando que enfrentavam um Auxerre ameaçado pelo rebaixamento, a seis pontos da zona de segurança.

O treinador espanhol tem tentado dissipar as dúvidas, insistindo em que sua equipe está em boa forma, mas as atuações medíocres continuam a se acumular.

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 23 de janeiro

Auxerre - PSG 0 - 1

Sábado, 24 de janeiro

(13h00) Rennes - Lorient

(15h00) Le Havre - Monaco

(17h05) Olympique de Marselha - Lens

Domingo, 25 de janeiro

(11h00) Nantes - Nice

(13h15) Paris FC - Angers

Metz - Lyon

Brest - Toulouse

(16h45) Lille - Strasbourg

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 45 19 14 3 2 41 15 26

2. Lens 43 18 14 1 3 32 13 19

3. Olympique de Marselha 35 18 11 2 5 41 19 22

4. Lyon 33 18 10 3 5 27 18 9

5. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8

6. Rennes 31 18 8 7 3 30 25 5

7. Strasbourg 27 18 8 3 7 28 22 6

8. Toulouse 26 18 7 5 6 29 23 6

9. Monaco 23 18 7 2 9 28 33 -5

10. Brest 22 18 6 4 8 24 29 -5

11. Angers 22 18 6 4 8 20 25 -5

12. Lorient 22 18 5 7 6 23 30 -7

13. Paris FC 19 18 5 4 9 24 32 -8

14. Le Havre 19 18 4 7 7 16 24 -8

15. Nice 18 18 5 3 10 21 35 -14

16. Nantes 14 18 3 5 10 17 30 -13

17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15

18. Metz 12 18 3 3 12 19 40 -21

