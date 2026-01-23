Wall Street fecha com resultados mistos após realização de lucros

A Bolsa de Nova York fechou nesta sexta-feira (23) com resultados mistos, após registrar realização de lucros.

O índice Dow Jones recuou 0,58%, o Nasdaq avançou 0,28% e o S&P 500 encerrou praticamente estável (+0,03%).

"Hoje há um pouco de realização de lucros após uma semana muito agitada no plano geopolítico", comentou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Os investidores fazem uma pausa após a forte alta de quinta-feira, provocada pela guinada de Donald Trump na quarta-feira no fórum econômico de Davos, onde anunciou um "marco" para um futuro acordo sobre a Groenlândia e retirou suas ameaças tarifárias e militares.

Uma fonte a par das conversas indicou à AFP que Washington e a Dinamarca iriam renegociar, em particular, seu acordo de defesa sobre o território autônomo dinamarquês, que data de 1951.

"O mercado também se mostra hesitante em relação à próxima semana, que será um período importante em termos de resultados (...) com a divulgação do desempenho de várias grandes empresas de tecnologia", observa Peter Cardillo.

Entre as empresas que divulgarão resultados estão Microsoft, Tesla e Apple.

Na sexta-feira, "o setor de tecnologia mostrou resiliência apesar da forte queda da ação da Intel após projeções decepcionantes", observaram os analistas do Briefing.com.

A ação da gigante dos chips despencou 17%, para 45,08 dólares, após o anúncio, na quinta-feira, de uma previsão de receita entre 11,7 bilhões e 12,7 bilhões de dólares para o primeiro trimestre, o que representaria, no melhor dos casos, estagnação e, no pior, uma retração de 8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os investidores também aguardam a reunião do banco central norte-americano (Fed) na terça e na quarta-feira, ao término da qual as taxas devem ser mantidas sem alterações, segundo Cardillo.

"O que esperamos sobretudo é ver que tipo de comunicado eles farão", ressaltou.

