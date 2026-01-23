Hamilton considera novo regulamento da F1 'maior desafio' de sua carreira

O sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, admitiu nesta sexta-feira (23), durante a apresentação do carro da Ferrari, que o novo regulamento técnico da categoria, que ameaça abalar a ordem estabelecida nos últimos anos, representa o maior desafio de sua carreira.

"Esta é a maior mudança regulatória que o nosso esporte já viu, pelo menos na minha vida", reconheceu o britânico de 41 anos, que estreou o SF-26 na pista de testes particular da Ferrari em Fiorano, cidade no norte da Itália.

Qualquer grande mudança como essa representa "um desafio muito interessante", continuou ele. "Todos começam do zero, o que nos coloca em pé de igualdade. Depois, tudo se resume ao desenvolvimento: quem consegue desenvolver mais rápido, quem apresenta as melhores ideias", acrescentou Hamilton.

Com o novo regulamento, os carros serão menores e mais leves, e seus motores, que são híbridos desde 2014, terão maior potência elétrica e usarão combustíveis 100% sustentáveis.

A temporada de 2026, que começa no dia 8 de março na Austrália, será crucial para a Ferrari, que há quase 20 anos luta pelo título mundial.

A 'Scuderia' terminou a temporada de 2025 em quarto lugar no Mundial de construtores, seu pior resultado desde 2020.

A nova pintura do carro apresenta seções brancas e muito vermelho, característica da marca italiana.

"É bom ver o carro saindo da garagem, mas é o começo de uma nova aventura", disse o chefe da equipe, Fred Vasseur.

"Veremos seu rendimento em Melbourne. É muito cedo para ter qualquer expectativa", acrescentou.

