Terminou 1ª sessão de negociações entre Ucrânia, Rússia e EUA em Abu Dhabi

Os negociadores da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos encerraram nesta sexta-feira (23), em Abu Dhabi, a primeira sessão de conversações de paz, anunciou a Presidência ucraniana.

"As negociações terminaram por hoje", indicou a Presidência da Ucrânia em uma mensagem a jornalistas, sem dar mais detalhes. Está previsto que elas continuem no sábado.

Por sua vez, o negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, afirmou no X que a reunião "se concentrou nos parâmetros para pôr fim à guerra da Rússia e na continuação lógica do processo de negociação voltado a avançar em direção a uma paz digna e duradoura".

Essas conversas marcam as primeiras negociações diretas conhecidas entre Moscou e Kiev sobre o plano proposto pelos Estados Unidos para pôr fim a quatro anos de guerra.

Um dos pontos conflituosos é o destino dos territórios do leste da Ucrânia, já que a Rússia exige que Kiev retire suas forças da região do Donbass.

A reunião em Abu Dhabi ocorre um dia após dois encontros de alto nível para discutir uma saída para o conflito.

Em Davos, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reuniu-se com seu par americano, Donald Trump.

Posteriormente, em Moscou, o presidente Vladimir Putin manteve um encontro com os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner.

