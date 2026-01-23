Griezmann sofre lesão na coxa e vai desfalcar Atlético de Madrid

O atacante francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, sofreu uma lesão na coxa, anunciou o clube da LaLiga nesta sexta-feira (23), sem especificar o tempo de recuperação.

O jogador de 34 anos "apresenta uma lesão muscular leve na coxa esquerda, diagnosticada pela equipe médica do clube após uma ressonância magnética", informou o clube da capital espanhola em um comunicado.

A contusão do campeão mundial de 2018 ocorreu durante o treino desta sexta-feira, acrescentou a nota.

'Grizou', que se destacou ao entrar aos 60 minutos da partida do 'Atleti' contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões (1 a 1), ficará afastado dos gramados por tempo indeterminado.

"A evolução da sua lesão determinará o seu retorno às competições", diz o comunicado.

O Atlético de Madrid, atualmente quarto colocado do campeonato espanhol, vai enfrentar o Mallorca em casa no domingo.

