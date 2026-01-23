EUA sanciona 'frota fantasma' do Irã por repressão a protestos

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (23), sanções contra a "frota fantasma" do Irã que, segundo afirmam, dá suporte às exportações de petróleo do país, em meio à pressão de Washington diante da repressão de Teerã contra manifestantes.

O Departamento do Tesouro sancionou nove embarcações e seus respectivos proprietários e empresas gestoras que, de acordo com autoridades americanas, "transportaram em conjunto petróleo e derivados iranianos no valor de centenas de milhões de dólares para mercados externos".

O departamento apontou que as receitas dessas vendas são desviadas para financiar grupos "terroristas regionais, programas de armamentos e serviços de segurança".

Um grupo de direitos humanos sediado nos Estados Unidos afirmou ter confirmado a morte de mais de 5 mil pessoas durante a repressão aos protestos que abalaram o Irã, acrescentando que a maioria era de manifestantes mortos pelas forças de segurança.

Os protestos começaram no fim de dezembro e sacudiram a liderança clerical do Irã. Porém, o movimento perdeu força perante a repressão do governo, que também ordenou um apagão de internet sem precedentes.

As ONGs que monitoram a repressão disseram que seu trabalho foi dificultado pelo corte da internet, que já dura duas semanas, e alertaram que os números confirmados pelo governo provavelmente estão muito aquém do saldo real.

Algumas das empresas sancionadas nesta sexta-feira por Washington têm sede nos Emirados Árabes Unidos, na Índia e em Omã.

"As sanções de hoje miram um componente crucial de como o Irã gera os recursos que utiliza para reprimir seu próprio povo", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado.

