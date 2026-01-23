Cresce indignação nos EUA após detenção de menino de cinco anos em batida anti-imigração

A detenção de um menino de cinco anos durante uma operação contra imigrantes em Minneapolis provocou indignação nesta sexta-feira (23) na cidade do norte dos Estados Unidos, onde foi convocado um dia de protestos contra a atuação dos agentes.

Milhares de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) estão mobilizados em Minneapolis como parte da campanha do presidente Donald Trump contra a migração.

Liam Conejo Ramos, de cinco anos, e seu pai, Adrian Conejo Arias, de nacionalidade equatoriana, foram detidos quando chegavam à residência onde vivem, informou Zena Stenvik, superintendente das escolas públicas de Columbia Heights, onde a criança cursava a pré-escola.

Segundo Stenvik, depois o menino foi usado pelos agentes do ICE como "isca" para bater à porta da casa e fazer com que as pessoas no interior saíssem.

Nas redes sociais, circulou uma foto do menino com um gorro azul de coelho enquanto uma pessoa vestida de preto o segura pela mochila escolar.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, confirmou na quinta-feira que a criança está entre os detidos, mas afirmou que os agentes buscaram protegê-la depois que o pai "fugiu" de uma batida.

"O que eles deveriam fazer? Deixar uma criança de cinco anos morrer de frio?", questionou.

- "Os colegas sentem sua falta" -

Vários políticos do Partido Democrata criticaram duramente a ação. O congressista democrata Joaquín Castro rejeitou a explicação de Vance e classificou as autoridades de Segurança Interna como "mentirosos compulsivos".

Ele acrescentou que sua equipe não conseguiu localizar o menino, que, segundo informações, foi transferido com o pai para um centro de detenção em San Antonio, no Texas.

A ex-vice-presidente Kamala Harris também condenou a detenção do menor. "Liam Ramos é apenas uma criança pequena. Deveria estar em casa com a família, não sendo usado como isca pelo ICE e mantido em um centro de detenção no Texas", escreveu na rede social X.

Uma professora de Liam, identificada como Ella, afirmou que o menino era "um aluno brilhante".

"Os colegas sentem sua falta. Ele vem todos os dias à escola e ilumina a sala de aula. Só quero que volte são e salvo", escreveu em comunicado.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, criticou o fato de o governo federal tratar crianças "como criminosos".

- Greve em Minneapolis -

Com o lema "sem trabalho, sem escola, sem compras", convocações para um dia de protestos contra o ICE circularam nas redes sociais, e um protesto está previsto para o início da tarde no centro de Minneapolis.

Depois, haverá uma concentração no ginásio onde joga o time da NBA, com capacidade para 20 mil pessoas.

A imprensa local antecipou o fechamento de "centenas" de comércios, restaurantes e instituições culturais em protesto contra a operação de grande escala realizada pelo ICE há várias semanas no estado de Minnesota.

Segundo o advogado Marc Prokosch, que representa a família, o menino e o pai seguiram os trâmites legais ao solicitar asilo em Minneapolis, uma cidade-santuário onde a polícia não coopera com operações migratórias federais.

Vance afirmou que a "falta de cooperação" dificulta os esforços do ICE e aumenta as tensões.

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, expressou nesta sexta-feira surpresa com os "abusos rotineiros" das autoridades americanas contra imigrantes e refugiados e pediu o fim de práticas que "estão separando famílias".

"Estou estarrecido com os abusos agora rotineiros contra migrantes e refugiados, e com a difamação" que sofrem, afirmou em comunicado.

Minneapolis registra protestos cada vez mais tensos desde que uma mulher morreu em 7 de janeiro durante uma operação anti-imigração do ICE.

O agente que atirou, Jonathan Ross, não foi suspenso nem acusado de qualquer crime. Trump e seus assessores defenderam rapidamente a ação como legítima defesa.

