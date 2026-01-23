Mais de 100 pessoas são presas no Kosovo por 'falsificação de resultados eleitorais'
compartilheSIGA
A Promotoria do Kosovo anunciou nesta sexta-feira (23) que mais de 100 pessoas foram presas sob suspeita de ter falsificado resultados durante as eleições legislativas realizadas em 28 de dezembro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Uma recontagem total e uma investigação sobre o pleito já haviam sido ordenadas no início desta semana, após a descoberta de imprecisões na apuração.
"Estamos falando de uma organização e de uma intenção direta de alterar os resultados e a vontade dos cidadãos", declarou à imprensa o procurador de Prizren, Petrit Kryeziu.
Segundo ele, 109 funcionários eleitorais foram detidos por "falsificação de resultados eleitorais", "intimidação" e "suborno", que teriam afetado cerca de 70 mil votos.
De acordo com os resultados preliminares, as urnas deram a vitória ao partido Vetëvendosje (VV), do primeiro-ministro em fim de mandato, Albin Kurti, com mais de 51% dos votos.
Mas a Comissão Eleitoral Central ordenou na segunda-feira uma recontagem total, e o presidente da comissão, Kreshnik Radoniqi, citou problemas na apuração dos votos.
Por meio da recontagem, verificou-se que os totais de votos por partido pareciam coincidir com a contagem inicial, afirmou a comissão eleitoral. No entanto, foram detectadas discrepâncias nas quantidades atribuídas a cada candidato.
O pleito de 28 de dezembro foi organizado após mais de dez meses de paralisação política: sem a maioria parlamentar necessária para formar governo, o partido VV, que havia vencido as eleições anteriores, em fevereiro de 2025, não conseguiu formar governo e teve que concordar com novas eleições.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ih-al/st/jvb/ahg/yr/am