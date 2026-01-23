Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tagliafico se lesiona e vai desfalcar Lyon por um mês

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/01/2026 14:47

compartilhe

SIGA

O lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico, do Lyon, que sofreu uma lesão no tornozelo direito na quinta-feira, durante a partida da Liga Europa entre o Lyon e o Young Boys, da Suíça, ficará afastado dos gramados por um mês, anunciou o técnico do clube francês, Paulo Fonseca, nesta sexta-feira (23).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tagliafico, campeão do mundo pela 'Albiceleste' em 2022 na Copa do Catar, sofreu uma entorse e precisou ser substituído no intervalo da partida, que o Lyon venceu por 1 a 0. 

O zagueiro brasileiro Vinícius Abner, que era esperado para substituí-lo na partida da Ligue 1 contra o Metz, também está lesionado, com um problema no músculo adutor, e é dúvida para o jogo.

O Lyon é atualmente o quarto colocado no campeonato francês, com 33 pontos, a dez do líder Lens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fjt/mla/iga/ahg/aam

Tópicos relacionados:

arg fbl fra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay