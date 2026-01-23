Tagliafico se lesiona e vai desfalcar Lyon por um mês

O lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico, do Lyon, que sofreu uma lesão no tornozelo direito na quinta-feira, durante a partida da Liga Europa entre o Lyon e o Young Boys, da Suíça, ficará afastado dos gramados por um mês, anunciou o técnico do clube francês, Paulo Fonseca, nesta sexta-feira (23).

Tagliafico, campeão do mundo pela 'Albiceleste' em 2022 na Copa do Catar, sofreu uma entorse e precisou ser substituído no intervalo da partida, que o Lyon venceu por 1 a 0.

O zagueiro brasileiro Vinícius Abner, que era esperado para substituí-lo na partida da Ligue 1 contra o Metz, também está lesionado, com um problema no músculo adutor, e é dúvida para o jogo.

O Lyon é atualmente o quarto colocado no campeonato francês, com 33 pontos, a dez do líder Lens.

