Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Arsenal é "o melhor time do mundo atualmente", diz Guardiola

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/01/2026 14:35

compartilhe

SIGA

O Arsenal é "o melhor time do mundo neste momento", mas o Manchester City ainda nutre esperanças de "alcançar" o líder da Premier League, afirmou o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola, nesta sexta-feira (23) durante uma entrevista coletiva. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os 'Gunners' têm uma vantagem de sete pontos sobre o City, faltando 16 rodadas para o fim do Campeonato Inglês. 

Embora o Manchester City tenha superado desvantagens semelhantes no passado recente, o desafio parece mais difícil desta vez, segundo Pep. 

O treinador espanhol se referiu ao impressionante desempenho da equipe comandada por seu compatriota Mikel Arteta, que lidera tanto a Premier League quanto na Liga dos Campeões, e ainda está na disputa da Copa da Liga Inglesa (semifinais) e da Copa da Inglaterra (quarta rodada).

Na liga, "espero que possamos nos aproximar deles, melhorar e ter a chance de alcançá-los", disse Guardiola. 

O Manchester City recebe o Wolverhampton, lanterna do campeonato, no sábado, depois de perder as duas últimas partidas, para o Manchester United na Premier League e para o norueguês Bodø/Glimt na Liga dos Campeões. 

Os 'Citizens' ainda não venceram uma partida do campeonato inglês em 2026 (3 empates e uma derrota).

Pouco depois, em outra coletiva de imprensa, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, foi questionado sobre as declarações do catalão. 

O melhor time do mundo? "Não sei, acho que somos uma equipe que quer melhorar continuamente, que faz muitas coisas bem, mas estamos longe da perfeição", respondeu o treinador basco. 

O Arsenal recebe no domingo o Manchester United, que vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City no sábado, na estreia de seu novo treinador, Michael Carrick.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/CHC/iga/ag/aam

Tópicos relacionados:

eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay