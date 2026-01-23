Arsenal é "o melhor time do mundo atualmente", diz Guardiola

O Arsenal é "o melhor time do mundo neste momento", mas o Manchester City ainda nutre esperanças de "alcançar" o líder da Premier League, afirmou o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola, nesta sexta-feira (23) durante uma entrevista coletiva.

Os 'Gunners' têm uma vantagem de sete pontos sobre o City, faltando 16 rodadas para o fim do Campeonato Inglês.

Embora o Manchester City tenha superado desvantagens semelhantes no passado recente, o desafio parece mais difícil desta vez, segundo Pep.

O treinador espanhol se referiu ao impressionante desempenho da equipe comandada por seu compatriota Mikel Arteta, que lidera tanto a Premier League quanto na Liga dos Campeões, e ainda está na disputa da Copa da Liga Inglesa (semifinais) e da Copa da Inglaterra (quarta rodada).

Na liga, "espero que possamos nos aproximar deles, melhorar e ter a chance de alcançá-los", disse Guardiola.

O Manchester City recebe o Wolverhampton, lanterna do campeonato, no sábado, depois de perder as duas últimas partidas, para o Manchester United na Premier League e para o norueguês Bodø/Glimt na Liga dos Campeões.

Os 'Citizens' ainda não venceram uma partida do campeonato inglês em 2026 (3 empates e uma derrota).

Pouco depois, em outra coletiva de imprensa, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, foi questionado sobre as declarações do catalão.

O melhor time do mundo? "Não sei, acho que somos uma equipe que quer melhorar continuamente, que faz muitas coisas bem, mas estamos longe da perfeição", respondeu o treinador basco.

O Arsenal recebe no domingo o Manchester United, que vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City no sábado, na estreia de seu novo treinador, Michael Carrick.

