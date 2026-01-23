Assine
Unicef anuncia primeira entrega de material recreativo para crianças de Gaza em mais de dois anos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/01/2026 14:11

A Unicef anunciou, nesta sexta-feira (23), à AFP que conseguiu levar para a Faixa de Gaza cadernos, lápis, marcadores e outros utensílios de desenho, no primeiro fornecimento de material recreativo para crianças, em mais de dois anos neste território palestino.

"Desde 15 de janeiro, 5.168 kits de atividade recreativa foram autorizados a entrar, destinados a mais de 375 mil crianças, entre elas, mil crianças com deficiência", informa o Fundo das Nações Unidas para a Infância em um comunicado.

Estes fornecimentos ocorrem em momentos em que as autoridades israelenses impõem restrições à entrada de bens no território palestino devido, segundo elas, a preocupações com a segurança.

Desde o início da guerra, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, as organizações humanitárias presentes em Gaza denunciam obstáculos maiores ao transporte dos bens necessários às suas operações de ajuda, inclusive material destinado a atividades para crianças.

Questionado pela AFP, o órgão do Ministério de Defesa israelense que supervisiona as atividades civis nos territórios palestinos (Cogat) disse que, por enquanto, não pode comentar.

O anúncio da Unicef ocorre após os Estados Unidos anunciarem, em meados de janeiro, o lançamento da fase 2 do plano de paz do presidente americano Donald Trump para Gaza, em meio a uma frágil trégua, em vigor desde outubro.

