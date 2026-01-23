Zverev vence Norrie e vai enfrentar Cerúndolo nas oitavas do Aberto da Austrália
compartilheSIGA
O número 3 do mundo, Alexander Zverev, venceu sua terceira partida consecutiva em quatro sets nesta sexta-feira (23) em Melbourne, avançando para as oitavas de final do Aberto da Austrália.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Finalista de três Grand Slams, Zverev vai enfrentar o argentino Francisco Cerúndolo (número 21 do mundo) no domingo, em busca de uma vaga nas quartas de final.
Na última partida do dia na John Cain Arena, o atual vice-campeão derrotou Cameron Norrie (número 27 do mundo) por 7-5, 4-6, 6-3 e 6-1, garantindo sua sétima vitória em sete confrontos contra o britânico no circuito ATP.
Poucos minutos antes da vitória do alemão, Alex De Minaur (6º) havia derrotado o americano Frances Tiafoe (34º) por 6-3, 6-4 e 7-5.
O último australiano restante na chave masculina estará, assim, na quarta rodada do Aberto da Austrália pelo quinto ano consecutivo e enfrentará o vencedor da partida entre o cazaque Alexander Bublik (10º cabeça de chave) e o argentino Tomás Martín Etcheverry (62º cabeça de chave) no domingo.
O último australiano que ainda está na disputa na chave masculina estará, portanto, nas oitavas de final do Aberto da Austrália pelo quinto ano consecutivo e vai enfrentar no domingo o vencedor da partida entre o cazaque Alexander Bublik (10º) e o argentino Tomás Martín Etcheverry (62º).
--- Resultados desta sexta-feira do Aberto da Austrália:
- 3ª rodada (simples masculino):
Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Corentin Moutet (FRA/N.32) 6-2, 6-4, 6-1
Tommy Paul (EUA/N.19) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.14) 6-1, 6-1, 0-0 e abandono
Alexander Bublik (CAZ/N.10) x Tomás Etcheverry (ARG) 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 6-4
Alex De Miñaur (AUS/N.6) x Frances Tiafoe (EUA/N.29) 6-3, 6-4, 7-5
Alexander Zverev (ALE/N.3) ax Cameron Norrie (GBR/N.26) 7-5, 4-6, 6-3, 6-1
Francisco Cerundolo (ARG/N.18) x Andrey Rublev (RUS/N.13) 6-3, 7-6 (7/4), 6-3
Daniil Medvedev (RUS/N.11) x Fábián Marozsán (HUN) 6-7 (5/7), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3
Learner Tien (EUA/N.25) x Nuno Borges (POR) 7-6 (11/9), 6-4, 6-2
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dga/cto/iga/avl/aam