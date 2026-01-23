Chefe de Direitos Humanos da ONU expressa preocupação com 'abusos rotineiros' sobre migrantes nos EUA

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos expressou, nesta sexta-feira (23), a sua preocupação com os "abusos rotineiros" das autoridades americanas contra migrantes e refugiados, e instou Washington a "encerrar práticas que estão destruindo famílias".

Volker Türk pediu aos Estados Unidos que garantam que suas políticas migratórias respeitem a dignidade humana e a lei, e condenou a "representação desumanizante e o tratamento prejudicial a migrantes e refugiados".

"Estou estupefato com os abusos agora rotineiros contra migrantes e refugiados, e a difamação" que sofrem, disse em comunicado.

As operações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) têm estado sob os holofotes desde a morte de Renee Nicole Good, uma mulher de 37 anos, por um agente em Minneapolis em 7 de janeiro, o que desencadeou protestos em todo o país.

O alto comissário lamentou o uso das operações de grande escala por parte de agentes de imigração e outras autoridades americanas, que recorreram repetidamente a uma força aparentemente desnecessária ou desproporcional.

"Segundo o direito internacional, o uso intencional de força letal só é permitido como último recurso contra uma pessoa que represente uma ameaça iminente à vida", enfatizou Türk.

Também indicou que muitas detenções, prisões e expulsões são realizadas sem avaliar ou preservar a unidade familiar, o que expõe especialmente as crianças a riscos graves e duradouros.

Meios de comunicação americanos publicaram nesta semana a foto de um menino de cinco anos, preso pelo ICE junto com o pai em Minneapolis e levado a um centro de detenção no Texas, segundo a imprensa.

