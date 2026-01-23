Celebridades de todo o mundo comparecem ao velório de Valentino em Roma

Celebridades de todo o mundo, entre elas Anne Hathaway e Donatella Versace, compareceram nesta sexta-feira (23) ao velório do lendário estilista italiano Valentino em Roma, algumas usando acessórios vermelhos, a cor emblemática do criador.

A Basílica de Santa Maria dos Anjos e Mártires foi decorada com coroas de rosas brancas, e diante do altar havia uma grande foto do estilista, que morreu na segunda-feira aos 93 anos.

Ao longo de sua longa carreira, Valentino vestiu algumas das mulheres mais elegantes do mundo, de Elizabeth Taylor e Jackie Kennedy à princesa Diana, passando por Julia Roberts e Gwyneth Paltrow.

A atriz americana Anne Hathaway, que foi ao velório ao lado do marido Adam Shulman, prestou homenagem nesta semana a um “titã da moda” que também era seu amigo, com quem compartilhava momentos de dança e karaokê. “Ele tornou meu mundo muito mais iluminado, grandioso e maravilhoso do que eu jamais poderia ter imaginado”, escreveu no Instagram.

Também compareceram o estilista Tom Ford, o diretor criativo da Valentino, Alessandro Michele, e a editora de moda Anna Wintour.

A maioria dos presentes, incluindo muitos funcionários da maison Valentino, vestia preto, entre eles, Giancarlo Giammetti, que foi seu companheiro.

Apesar disso, muitos exibiam também chapéus, cachecóis ou xales vermelhos, em referência à cor emblemática do criador, o chamado “vermelho Valentino”.

O estilista morreu em sua casa em Roma, e seu caixão foi velado na quarta e na quinta-feira em sua fundação, no centro da cidade.

