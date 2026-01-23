Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mais de 5.000 mortos em protestos no Irã, segundo ONG sediada nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/01/2026 09:12

compartilhe

SIGA

Um grupo de defesa dos direitos humanos sediado nos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (23), que conseguiu confirmar que mais de 5.000 pessoas morreram durante os recentes protestos no Irã, e que, em sua maioria, trata-se de civis mortos pelas forças de segurança. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

ONGs que monitoram o balanço deixado pela repressão às maiores manifestações organizadas no Irã em anos indicaram que seu trabalho foi dificultado pelo corte da internet imposto pelas autoridades desde 8 de janeiro, e alertaram que o número real provavelmente é muito mais elevado. 

Nesta sexta-feira, a organização Human Rights Activists News Agency (HRANA), com sede nos Estados Unidos, anunciou que havia confirmado a morte de 5.002 pessoas; incluindo 4.714 manifestantes, 42 menores , 207 membros das forças de segurança e 39 transeuntes. 

No entanto, o grupo acrescentou que ainda está investigando outras 9.787 possíveis mortes. 

Pelo menos 26.852 pessoas foram detidas, segundo a mesma organização, cujo balanço supera o único divulgado até o momento pelas autoridades iranianas, de 3.117 mortos. 

O órgão que comunicou esse balanço na quarta-feira é a fundação iraniana de mártires e veteranos, que distingue entre “mártires” — membros das forças de segurança ou transeuntes inocentes — e “arruaceiros” respaldados pelos Estados Unidos. Das 3.117 pessoas mortas, segundo a fundação, 2.427 eram “mártires”. 

Ao divulgar seu próprio balanço, a HRANA indicou que as autoridades iranianas “tentaram sustentar a narrativa oficial do governo a respeito das matanças”. 

Outra ONG, a Iran Human Rights (IHR), sediada na Noruega, afirmou ter documentado a morte de pelo menos 3.428 manifestantes pelas mãos das forças de segurança, mas advertiu que o número final poderia girar em torno de 25.000 mortes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sjw/ah/amj/jvb/meb/jc/aa

Tópicos relacionados:

direitos economia manifestacao ong politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay