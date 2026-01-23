Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sobe para 67 o número de mortos de incêndio em shopping no Paquistão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/01/2026 06:18

compartilhe

SIGA

Pelo menos 67 pessoas morreram no incêndio que consumiu um shopping em 17 de janeiro na maior cidade do Paquistão, segundo um novo balanço divulgado nesta sexta-feira (23) por um porta-voz do governo local. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os investigadores ainda não determinaram a causa do incêndio, seis dias após as chamas destruírem o prédio de três andares Gul Plaza, em Karachi. 

"As autópsias de 67 corpos foram concluídas", disse o porta-voz, que preferiu permanecer anônimo. 

"As identidades de oito pessoas também foram confirmadas por meio de análise de DNA", acrescentou. 

Os familiares dos desaparecidos criticaram a lentidão das operações de resgate, e mais de 50 deles forneceram amostras de DNA na esperança de encontrar seus entes queridos. 

Incêndios são comuns nos mercados e fábricas de Karachi, uma megalópole com mais de 20 milhões de habitantes conhecida por sua infraestrutura precária. 

No entanto, um incêndio dessa magnitude é incomum, e o governo provincial já estava tomando medidas para garantir que os procedimentos de segurança contra incêndio fossem seguidos em shoppings e mercados, disse o porta-voz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sma/jma/je/lb/sag/arm/aa

Tópicos relacionados:

incendio paquistao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay