Sobe para 67 o número de mortos de incêndio em shopping no Paquistão

Pelo menos 67 pessoas morreram no incêndio que consumiu um shopping em 17 de janeiro na maior cidade do Paquistão, segundo um novo balanço divulgado nesta sexta-feira (23) por um porta-voz do governo local.

Os investigadores ainda não determinaram a causa do incêndio, seis dias após as chamas destruírem o prédio de três andares Gul Plaza, em Karachi.

"As autópsias de 67 corpos foram concluídas", disse o porta-voz, que preferiu permanecer anônimo.

"As identidades de oito pessoas também foram confirmadas por meio de análise de DNA", acrescentou.

Os familiares dos desaparecidos criticaram a lentidão das operações de resgate, e mais de 50 deles forneceram amostras de DNA na esperança de encontrar seus entes queridos.

Incêndios são comuns nos mercados e fábricas de Karachi, uma megalópole com mais de 20 milhões de habitantes conhecida por sua infraestrutura precária.

No entanto, um incêndio dessa magnitude é incomum, e o governo provincial já estava tomando medidas para garantir que os procedimentos de segurança contra incêndio fossem seguidos em shoppings e mercados, disse o porta-voz.

