Serviço de trens de curta distância é gradualmente retomado na Catalunha após acidente fatal

O serviço de trens de curta distância na Catalunha foi retomado gradualmente nesta sexta-feira (23), após um acidente que matou um maquinista e poucos dias depois da tragédia ferroviária no sul da Espanha, anunciou a empresa responsável pelo serviço de trens.

"A partir de hoje, o Rodalies da Catalunha foi restabelecido", afirmou um breve comunicado da Rodalies, como é conhecido o serviço ferroviário, publicado nas redes sociais.

"Os trens estão circulando, mas pode haver atrasos devido à retomada gradual do serviço", acrescentou a empresa ferroviária catalã.

O governo regional da Catalunha especificou que "o número de trens em cada linha será aumentado gradualmente", enquanto "as linhas de ônibus interurbanos serão reforçadas com aproximadamente cem novos veículos".

Na noite de terça-feira, um trem de curta distância colidiu com um muro de contenção que desabou sobre os trilhos, matando o maquinista e ferindo 37 pessoas na cidade de Gelida.

A partir desse momento, toda a rede de trens de curta distância da Catalunha ficou paralisada, causando sérios transtornos para seus 400 mil passageiros diários.

