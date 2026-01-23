Assine
Sabalenka resiste, vence Potapova e avança às oitavas do Aberto da Austrália

23/01/2026 01:04

A tenista Aryna Sabalenka, número um do mundo, precisou se esforçar bastante para vencer a austríaca Anastasia Potapova (55ª do ranking da WTA) por 7-6 (7/4) e 7-6 (9/7) nesta quinta-feira (22) e avançar às oitavas de final do Aberto da Austrália. 

"Ela jogou incrivelmente bem. Eu não conseguia acompanhá-la em nenhum momento. Não sei o que mudou o rumo da partida... é mágico", comentou a bielorrussa, visivelmente aliviada após a vitória. 

A três vezes finalista em Melbourne, onde conquistou dois de seus quatro títulos de Grand Slam (2023 e 2024), vai enfrentar a canadense Victoria Mboko (16ª) no domingo, em busca de uma vaga nas quartas de final.

Contra Potapova, a jogadora de 27 anos cometeu inúmeros erros não forçados no primeiro set (23), permitindo que sua adversária permanecesse na partida. 

Sabalenka soltou um grito de alívio após garantir a vitória nessa primeira parcial e, em seguida, abriu rapidamente uma vantagem de 4 a 0 na segunda. 

No entanto, a partida voltou a ficar equilibrada, e Potapova empatou em 4 a 4, aproveitando-se novamente dos erros não forçados da adversária (21 nesse set). 

No tie-break, a tenista naturalizada austríaca teve quatro set points para empatar a partida em um set a um, mas não conseguiu converter nenhum deles e acabou perdendo no primeiro match point de Sabalenka.

Tópicos relacionados:

2026 abierto atp aus australia tenis wta

