Vários líderes querem aplicação rápida do acordo com o Mercosul, diz chefe da Comissão Europeia

Vários líderes europeus querem que o acordo com o Mercosul seja aplicado "o quanto antes", afirmou nesta sexta-feira (23) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O Parlamento Europeu recorreu ontem ao Tribunal de Justiça do bloco para verificar a legalidade do acordo de livre-comércio, o que suspende por um ano e meio o processo de ratificação. A Comissão Europeia, no entanto, tem o direito de aplicar provisoriamente o acordo com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

"Ainda não tomamos uma decisão (...) A questão da aplicação provisória foi levantada por vários líderes" europeus durante uma reunião em Bruxelas na noite desta quinta-feira, disse Ursula. "Há um interesse claro" em que o acordo seja implementado "o quanto antes", afirmou.

A líder europeia lembrou que a aplicação do acordo somente será possível após ao menos um dos países do Mercosul aprovar formalmente o pacto. “Estaremos prontos quando eles estiverem."

Antes disso, António Costa, presidente do Conselho Europeu, defendeu a implementação provisória do acordo, à qual a maioria dos Estados-membros é favorável, segundo ele.

A Alemanha apoia firmemente uma aplicação rápida, assim como a Espanha, mas a França se opõe, devido à preocupação do seu setor agrícola. Se Ursula "chegar a impor uma implementação provisória, isso constituiria uma forma de violação democrática", declarou hoje a porta-voz do governo francês.

