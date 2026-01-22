Kyrgios é eliminado na 1ª rodada de duplas na Austrália e admite incerteza sobre sua carreira
compartilheSIGA
Um Nick Kyrgios exausto, com problemas físicos e visivelmente frustrado, disse nesta quinta-feira (22) que não sabe para onde sua carreira está caminhando após ser eliminado na primeira rodada da chave de duplas masculinas do Aberto da Austrália.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O temperamental australiano e seu parceiro Thanasi Kokkinakis perderam em três sets em uma partida entre australianos disputada no Melbourne Park que recebeu uma torcida bastante animada.
Kyrgios, vice-campeão de Wimbledon em 2022, e Kokkinakis, conhecidos pela imprensa local como os "Special Ks", enfrentaram problemas físicos e perderam com parciais de 6-4, 4-6 e 7-6 (10/4) para seus compatriotas Jason Kubler e Marc Polmans.
Kyrgios, de 30 anos, um dos favoritos da torcida e que disputou pouquíssimas partidas de simples nos últimos anos devido a uma série de lesões, está escalado para jogar duplas mistas nesta sexta-feira com a canadense Leylah Fernandez, caso se recupere a tempo.
No entanto, para além dessa partida, Kyrgios admitiu não saber o que o futuro reserva.
"Estou cansado. Viajei muito", disse o tenista, que em dezembro derrotou a número um do mundo, Aryna Sabalenka, em uma partida de exibição chamada "Batalha dos Sexos", disputada em Dubai, que dividiu opiniões entre fãs e seus próprios colegas.
Após a partida de duplas mistas, Kyrgios indicou que vai "reavaliar" seu "calendário".
"É isso. Consegui alcançar todos os meus objetivos, todas as minhas metas do último mês e meio", disse Kyrgios, que já deu a entender várias vezes que pretende se aposentar do tênis. "Fiz tudo o que achei que poderia fazer. Não sei. Não sei o que vou fazer".
Kyrgios ficou furioso depois que duas decisões importantes no tie-break do último set foram contra sua dupla.
"É por isso que estou bravo. Estamos jogando por milhões de dólares. Nós dois estivemos lesionados, nos esforçamos para chegar a esta fase", disse ele. "Algumas dessas regras são simplesmente muito, muito estúpidas. Não fazem sentido."
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
pst/mp/cl/cr/aam