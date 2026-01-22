Assine
Líderes europeus saúdam decisão de Trump sobre tarifas e pedem avanço em acordo comercial

AFP
AFP
Repórter
22/01/2026 21:34

Os líderes da União Europeia (UE) classificaram como "positiva" a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de não impor tarifas a países europeus em meio às tensões envolvendo a Groenlândia, disse nesta sexta-feira (23, data local) o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"O anúncio de que não haveria novas tarifas americanas na Europa é positivo. Impor novas tarifas teria sido incompatível com o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos", declarou à imprensa o dirigente, ao término de uma cúpula do bloco europeu dedicada à relação transatlântica.

Costa também defendeu avançar em um acordo comercial pactuado com Washington no ano passado. "Agora devemos nos concentrar na aplicação desse acordo", acrescentou o dirigente europeu.

ub/ec/cr/mel/rpr

