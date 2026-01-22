Assine
Trump quer proibir ajuda externa a programas sobre 'ideologia de gênero' e diversidade

22/01/2026 20:22

O governo do presidente Donald Trump vai negar bilhões de dólares em potencial ajuda externa, para não promover a "ideologia de gênero" e a diversidade, dois de seus alvos frequentes, informou nesta quinta-feira (22) um funcionário americano.

A medida seria uma ampliação da chamada "política da Cidade do México" do Departamento de Estado, por meio da qual desde o ex-presidente Ronald Reagan os governos republicanos proíbem o financiamento de ONGs que praticam ou promovem o aborto.

O Departamento de Estado divulgará amanhã a ampliação da norma, que evitará que a ajuda financie "não apenas o aborto como método de planejamento familiar, mas também a ideologia de equidade discriminatória", disse o funcionário.

A política deve abranger os US$ 8 bilhões (R$ 42 bilhões) que os Estados Unidos destinam à saúde mundial, além do conjunto da ajuda externa do país, que ultrapassa US$ 30 bilhões (R$ 159 bilhões). Segundo o funcionário, a norma vai afetar ONGS internacionais e americanas.

O governo Trump já reduziu drasticamente sua ajuda externa, incluindo o desmantelamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que era o maior provedor governamental de ajuda ao mundo.

Desde a sua campanha eleitoral, Trump ataca as políticas de apoio aos direitos das pessoas transgênero e as políticas de Diversidade, Igualdade e Inclusão. Ele afirma que a educação e as políticas de emprego destinadas a reparar o racismo histórico constituem, na verdade, uma forma de discriminação contra a população branca, que é a maioria nos Estados Unidos.

