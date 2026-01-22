Enviado americano Steve Witkoff se reuniu com Putin em Moscou

O enviado americano Steve Witkoff se reuniu na noite desta quinta-feira (22) com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, para tratar do plano esboçado por Washington para pôr fim à guerra na Ucrânia.

O encontro ocorreu após a breve reunião do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Fórum de Davos, na Suíça.

"A comitiva de Steve Witkoff e Jared Kushner chegou ao Kremlin", informou a emissora estatal russa Vesti no Telegram.

Em um contexto de intensa agitação diplomática, Witkoff, acompanhado por Kushner, genro do presidente americano, aterrissou em Moscou durante a noite.

A Presidência russa anunciou posteriormente o início da reunião.

Witkoff já se encontrou várias vezes com o presidente russo ao longo do último ano.

Desde Davos, Witkoff mencionou os "progressos significativos" alcançados em seu encontro no último fim de semana, em Miami, com negociadores ucranianos.

"Acho que reduzimos o problema a um único ponto", declarou.

Após a reunião com Trump em Davos, Zelensky assegurou que a questão dos territórios do leste da Ucrânia continua sem solução, mas anunciou um acordo sobre as garantias de segurança que Washington ofereceria em um eventual pós-guerra.

"Tudo gira em torno da parte oriental do nosso país. Tudo gira em torno da terra. Esse é o problema que ainda não resolvemos", afirmou a jornalistas em Davos.

Desde que chegou à Casa Branca há um ano, Trump tem tentado encerrar o conflito mais letal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, iniciado em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia.

Os esforços diplomáticos esbarram nas divergências entre Rússia e Ucrânia sobre a delimitação de fronteiras em um cenário de paz.

A Rússia, que ocupa 20% do território ucraniano, reivindica o controle total da região oriental do Donbass, parcialmente sob seu domínio.

Zelensky reconheceu que o apoio de Trump é "indispensável", sobretudo porque a Europa, "em vez de se tornar uma verdadeira potência global, continua sendo um belo, porém fragmentado, caleidoscópio de pequenas e médias potências".

"A Europa parece perdida tentando convencer o presidente americano a mudar", acrescentou, e sugeriu que haverá uma reunião trilateral entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos ainda nesta semana.

Enquanto isso, quando jornalistas perguntaram a Trump que mensagem queria transmitir ao seu par russo, ele respondeu: "A guerra deve acabar".

bur/dth/eg/mr/am