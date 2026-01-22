Assine
Fluminense anuncia contratação do meia venezuelano Savarino, que estava no Botafogo

22/01/2026 19:58

O venezuelano Jefferson Savarino assinou um contrato de quatro anos com o Fluminense nesta quinta-feira (22), anunciou o clube carioca.

O meio-campista de 29 anos se junta ao elenco comandado pelo técnico argentino Luis Zubeldía após deixar o Botafogo, clube pelo qual conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2024.

"Ele realizou exames médicos e foi oficializado como reforço do Tricolor até o final de 2029", informou o Fluminense em um comunicado.

"Estou muito feliz (...) Vai ser muito especial e importante na minha carreira", comemorou Savarino, citado no texto. "A expectativa é muito grande", acrescentou.

O Fluminense fará na próxima quarta-feira em casa sua estreia no Brasileirão de 2026, contra o Grêmio. O time das Laranjeiras terminou em quinto lugar no ano passado e garantiu uma vaga na Copa Libertadores.

Savarino marcou quatro gols e deu três assistências em 27 partidas disputadas na última temporada do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, clube que o contratou em 2024 junto ao Real Salt Lake, da MLS.

O meio-campista já havia atuado no Brasil pelo Atlético-MG (2020-2022).

O Botafogo, que enfrenta sérias dificuldades financeiras, está atualmente sancionado com uma proibição de contratar jogadores, imposta pela Fifa, devido a dívidas com o Atlanta United pela transferência do argentino Thiago Almada, em junho de 2024. Almada joga atualmente no Atlético de Madrid.

